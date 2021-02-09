Выборы, реформы и коронавирус: ЕС опубликовал очередной доклад о Грузии

Доклад на 20 страниц охватывает все сферы, начиная от выборов и политического кризиса до экономики и торговых отношений

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Решение политического кризиса и проблем в системе правосудия стали главными акцентами в докладе Евросоюза об исполнении Грузией соглашения об ассоциации.

В документе подчеркивается, что, несмотря на вызовы, связанные с пандемией коронавируса, Грузия остается верна принципам соглашения об ассоциации, однако есть вопросы, на которые ей стоит уделить внимание.

Наиболее критичное отношение в докладе к системе правосудия. В нем отмечено низкое доверие общества к Высшему совету юстиции, а также игнорирование парламентом мнения Венецианской комиссии при принятии пакета реформ судебной системы. Также в документе указано, что в Грузии остается проблемой независимость суда и его прозрачность.

Еще одним акцентом документа стали парламентские выборы 2020 года. В докладе отмечено, что выборы были конкурентными и в основном свободные, однако отсутствие четких границ между правящей партией и властью, а также обвинения в давлении на избирателей снизили доверие общества к их результатам.

Однако при этом в документе указана необходимость достижения политического соглашения между правящей партией и оппозицией для начала работы над избирательной реформой в парламенте Грузии.

В то же время в докладе отмечаются положительные тенденции в сфере торговли, экономики, защиты прав трудящихся, прав детей, а также реформы правительства в сфере администрирования, новый Лесной кодекс и закон о конкуренции.

Грузия и ЕС в июне подписали соглашение об ассоциации и договор о свободной торговле. С 28 марта 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.