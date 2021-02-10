Марш неповиновения проходит в Зугдиди

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Акция против фальсификации выборов и в защиту активистов в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети) закончилась маршем неповиновения и стычками с полицией, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Акция в Зугдиди началась днем во вторник у здания краевой администрации в знак протеста против стрельбы в дом активиста "Движения за Грузию" Гелы Шедания. Участники акции назвали этот факт провокацией и давлением со стороны власти.

© Sputnik / STRINGER Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против комендантского часа в Зугдиди 9 февраля 2021 года

На той же акции участники заявили о фальсификации выборов и выразили солидарность участникам Марша неповиновения в Тбилиси, 19 из которых грозит тюрьма за повторное нарушение запрета на передвижение после 21:00.

В знак солидарности участники акции в Зугдиди устроили свой марш неповиновения. В 21:00 они прошли маршем к офису правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" держа в руках баннер с надписью "Не простим украденные выборы" и фотографии налетчика на "Банк Грузии" Бадри Эсебуа, которому удалось скрыться от правосудия с полмиллиона долларов.

У офиса правящей партии участники разрисовали территорию советской символикой и наклеили портреты Бадри Эсебуа.

© Sputnik / STRINGER Акция протеста сторонников "Нацдвижения" против комендантского часа в Зугдиди 9 февраля 2021 года

Они также попытались оставить надписи и на здании правящей партий, однако этого не дала им сделать полиция и между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов произошла стычка.

После этого участники акции вернулись к зданию краевой администрации, где часть из них проведет по традиции ночь в палатке.