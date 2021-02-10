Доказательства на стол – Талаквадзе призывает оппозицию включиться в работу комиссии

Если оппозиция откажется от участия в работе комиссии по расследованию нарушений в ходе выборов, вопрос об их возможной фальсификации будет исчерпан, считает спикер парламента

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Если оппозиция откажется от участия в работе парламентской временной следственной комиссии, это будет означать, что обвинений в связи с фальсификацией парламентских выборов больше не существует, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

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В понедельник бюро парламента Грузии одобрило и внесло в повестку дня пленарной недели проект постановления о создании временной следственной комиссии для выявления нарушений на парламентских выборах 31 октября 2020 года. Создание следственной комиссии является одним из обещаний правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" оппозиции. Большинство пообещало выполнить требование оппозиции и назначить повторные парламентские выборы, если погрешность в подсчете голосов составит хотя бы 1%.

"Если у оппозиции есть конкретные факты и доказательства фальсификации (выборов), они должны положить их в сумку, прийти в парламент и включиться в работу комиссии", – заявил Талаквадзе в эфире телеканала Рустави 2.

Оппозиция не видит смысла своего участия в работе комиссии, заявляя, что контролируемые "Грузинской мечтой" администрации уже "подчистили" неточности и повторный подсчет голосов ничего не даст. Кроме того, результаты выборов не отражают нарушений как в день голосования, так и во время предвыборной кампании, когда правящая партия использовала административный ресурс.

"Если оппозиция действительно верит, что выборы были сфальсифицированы, то они должны подключиться к работе комиссии и представить факты. Какую оценку заслуживает человек, когда говорит, что выборы были сфальсифицированы, а затем отказывается перепроверять это? Что это означает?" – сказал Талаквадзе.

Временная следственная комиссия в парламенте будет создана в ближайшее время. В ней предусматриваются и квоты для оппозиции.

На сегодняшний день оппозицию в парламенте представляют две партии – "Граждане" и созданная уже после выборов партия "Европейские социалисты". Последнюю создали четыре депутата, баллотирующиеся по спискам "Альянс патриотов", партии, которая отказалась от депутатских мандатов. Представители остальных оппозиционных партий в работе парламента не участвуют.