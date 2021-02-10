16:28 10 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0158
  • 100 RUB4.4784
  • USD3.3161
Поиск
Давид Бакрадзе

Бакрадзе уходит из партии "Европейская Грузия"?

SPUTNIK / DENIS ASLANOV
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (263)
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210210/250852040/-Bakradze-ukhodit-iz-partii-Evropeyskaya-Gruziya.html

В самой "Европейской Грузии" информацию о том, что их председатель уходит из партии, которая активно муссируется в СМИ, пока не подтверждают, а все больше говорят о структурных преобразованиях внутри партии

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу", экс-спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе уходит из партии, сообщают грузинские СМИ.

Новое предложение от "Грузинской мечты" и реакция оппозиции: проблемы грузинской политики>>

В самой партии эти слухи пока не подтверждают.

Ранее стало известно, что в оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу", как в центральном звене правления, так и в регионах, планируются структурные изменения.

"Политическая партия постоянно нуждается в обновлении. Исходя из этого, в "Европейской Грузии" обсуждаются, какие структурные изменения должны произойти в партии, какими должны быть планы на будущее. Эти обсуждения пока что ведутся, поэтому сейчас я не могу подтвердить никаких решений по поводу персональных или кадровых изменений. До конца недели станут известны все детали, в том числе персональные решения", - заявил Бакрадзе журналистам.

Тамар КИКНАДЗЕ
© Sputnik / Alex Shlamov
Кикнадзе: важно, чтобы политические процессы решались в парламенте, а не на улице

"Европейская Грузия – движение за свободу" – вторая по величине оппозиционная партия Грузии. Основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели – Нугзаром Церетели, однако до 2016 года не проявляла себя, пока в нее не перешли основные лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Презентация модернизированной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" прошла 30 января 2017 года.

За свое существование партия не претерпела серьезных трансформаций, а лишь усилилась – в 2017 году к ней примкнул только что вышедший на свободу еще один лидер "Нацдвижения", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который отсидел срок за растрату госсредств.

Партия успела принять участие всего в трех выборах и заняла третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения".

На последних парламентских выборах партия смогла получить пять мандатов в законодательном органе десятого созыва. Однако все представители партии, прошедшие в парламент по итогам выборов, отказываются от депутатских кресел.

Политический путь Давида Бакрадзе

Давид Бакрадзе почти всю жизнь проработал в двух структурах - в парламенте Грузии и в министерстве иностранных дел, совмещая это с учебой.

Парламент Грузии - начало заседания
© Sputnik / STRINGER
Парламент Грузии провалил отказ оппозиции от депутатских мандатов

Бакрадзе отучится в Женевском институте международных отношений, в Колледже обороны НАТО и в грузино-американском Институте государственного управления.

Карьеру Бакрадзе начал с министерства иностранных дел Грузии, а после перешел в Совет национальной безопасности. Уже в 2004 году Бакрадзе стал депутатом парламента по списку "Единого национального движения", а в 2008 году на четыре месяца возглавил министерство иностранных дел.

В июне 2008 года Бакрадзе избран председателем парламента Грузии и занимал эту должность вплоть до октября 2012 года, до смены власти в стране.

После этого Бакрадзе продолжил карьеру парламентария и по сей день является депутатом.

В 2013 году Бакрадзе баллотировался на пост президента Грузии от "Единого национального движения" и проиграл Георгию Маргвелашвили.

Спустя три года часть лидеров "Нацдвижения" покинула партию и основала новую оппозиционную партию "Европейская Грузия – движение за свободу". Среди них был и Бакрадзе, который был верен партии более 13 лет.

Свои силы в качестве кандидата на пост президента Бакрадзе попробовал и в 2018 году. Однако и на этот раз проиграл действующему президенту Саломе Зурабишвили.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (263)
Теги:
Давид Бакрадзе, Европейская Грузия, Политика, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель во время презентации коллекции Ayesha and Usman Ali на показе мод Hum Bridal Couture Week в Лахоре
Восточные красавицы: Модный свадебный показ прошел в Пакистане - фото
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время комендантского часа - видео
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время "комендантского часа" - видео
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться