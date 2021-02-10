Бакрадзе уходит из партии "Европейская Грузия"?

В самой "Европейской Грузии" информацию о том, что их председатель уходит из партии, которая активно муссируется в СМИ, пока не подтверждают, а все больше говорят о структурных преобразованиях внутри партии

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу", экс-спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе уходит из партии, сообщают грузинские СМИ.

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В самой партии эти слухи пока не подтверждают.

Ранее стало известно, что в оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу", как в центральном звене правления, так и в регионах, планируются структурные изменения.

"Политическая партия постоянно нуждается в обновлении. Исходя из этого, в "Европейской Грузии" обсуждаются, какие структурные изменения должны произойти в партии, какими должны быть планы на будущее. Эти обсуждения пока что ведутся, поэтому сейчас я не могу подтвердить никаких решений по поводу персональных или кадровых изменений. До конца недели станут известны все детали, в том числе персональные решения", - заявил Бакрадзе журналистам.

"Европейская Грузия – движение за свободу" – вторая по величине оппозиционная партия Грузии. Основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели – Нугзаром Церетели, однако до 2016 года не проявляла себя, пока в нее не перешли основные лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Презентация модернизированной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" прошла 30 января 2017 года.

За свое существование партия не претерпела серьезных трансформаций, а лишь усилилась – в 2017 году к ней примкнул только что вышедший на свободу еще один лидер "Нацдвижения", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который отсидел срок за растрату госсредств.

Партия успела принять участие всего в трех выборах и заняла третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения".

На последних парламентских выборах партия смогла получить пять мандатов в законодательном органе десятого созыва. Однако все представители партии, прошедшие в парламент по итогам выборов, отказываются от депутатских кресел.

Политический путь Давида Бакрадзе

Давид Бакрадзе почти всю жизнь проработал в двух структурах - в парламенте Грузии и в министерстве иностранных дел, совмещая это с учебой.

Бакрадзе отучится в Женевском институте международных отношений, в Колледже обороны НАТО и в грузино-американском Институте государственного управления.

Карьеру Бакрадзе начал с министерства иностранных дел Грузии, а после перешел в Совет национальной безопасности. Уже в 2004 году Бакрадзе стал депутатом парламента по списку "Единого национального движения", а в 2008 году на четыре месяца возглавил министерство иностранных дел.

В июне 2008 года Бакрадзе избран председателем парламента Грузии и занимал эту должность вплоть до октября 2012 года, до смены власти в стране.

После этого Бакрадзе продолжил карьеру парламентария и по сей день является депутатом.

В 2013 году Бакрадзе баллотировался на пост президента Грузии от "Единого национального движения" и проиграл Георгию Маргвелашвили.

Спустя три года часть лидеров "Нацдвижения" покинула партию и основала новую оппозиционную партию "Европейская Грузия – движение за свободу". Среди них был и Бакрадзе, который был верен партии более 13 лет.

Свои силы в качестве кандидата на пост президента Бакрадзе попробовал и в 2018 году. Однако и на этот раз проиграл действующему президенту Саломе Зурабишвили.