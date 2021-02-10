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Военнослужащий грузинской армии на территории учебного центра Грузия-НАТО JTEC на территории военной базы в Крцаниси

Каковы перспективы военного блока Грузия–Молдова–Украина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210210/250854583/Kakovy-perspektivy-voennogo-bloka-GruziyaMoldovaUkraina.html

Военный обозреватель Sputnik проанализировал, какие могут быть перспективы у военного блока Грузия–Молдова–Украина

Геополитические коррекции и эксперименты Соединенных Штатов в Черноморском регионе объективно ограничены недостаточным потенциалом зависимых региональных партнеров и вызывающим для американцев суверенитетом Турции, совершенно не заинтересованной в дестабилизации. Вашингтону приходится искать нестандартные схемы и привлекать для решения глобальных задач команды игроков-субподрядчиков "третьей лиги".

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Создание военного блока Украины, Грузии и Молдовы – инициатива (идея) Вашингтона. Украинский министр внутренних дел Дмитрий Кулеба на прошлой неделе раскрыл детали своей беседы с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. И сообщил, что Киев при поддержке Вашингтона приступит к формированию трехстороннего военного альянса, в состав которого помимо Украины войдут Грузия и Молдова. Громкие заявления киевских руководителей обычно не вызывают значительного зарубежного резонанса, но здесь случай особый – идея "спущена сверху". И потому может оказаться технологически опосредствованным продолжением жесткого курса США по отношению к России.

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Польское интернет-издание wPolityce отмечает, что украинский президент Владимир Зеленский почти сразу после "отмашки" Блинкена занялся проверкой боеготовности войск в Донбассе и запрещением трансляции "пророссийских" телеканалов (ночью 3 февраля).

Украина 10 февраля обратилась к НАТО с провокационным предложением использовать для своих операций воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации. Будто бы Крымский полуостров не вошел в состав России, и не прикрыт эшелонированной системой ПВО.

Ранее появился проект закона об унифицированной украинской политике "в переходный период" по отношению к Донбассу и российскому Крыму. Дальнейшее укрепление "фронтовых" государств (для начала – Украины и Грузии) поставками американского оружия вполне предсказуемо и деструктивно. Как и заметный рост военного присутствия США в Черном море, где ВКС и ВМФ России условно уничтожают до двух американских эсминцев в неделю (23 и 30 января).

Свобода воздухоплавания

Симферопольский район полетной информации (аэронавигационная зона) включает Херсонскую область, Крымский полуостров и центральную часть Черного моря. Международные авиамаршруты над Крымом закрыты решением Eurocontrol (Европейской организации по безопасности воздушной навигации). Симферопольский диспетчерский центр действует под российским контролем, в Крым летают самолеты лишь российских авиакомпаний и только со стороны основной части РФ. Небо над полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей надежно защищают ВКС и ВМФ России. Поэтому украинское приглашение военной авиации НАТО полетать в крымском небе – это коварная "военная смекалка" и неисполнимая мечта Киева (повоевать чужими руками). Проект совершенно нереалистичный, чреватый большими потерями и серьезными геополитическими последствиями.

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© photo: Sputnik / Стрингер
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Провокационная (несанкционированная Россией) "свобода мореплавания" украинских артиллерийских катеров в Керченском проливе осенью 2018 года закончилась для ВСУ позорным задержанием экипажей и плавсредств.  "Свобода воздухоплавания" над российской территорией может закончиться гораздо драматичнее. Полагаю, такой "креатив" НАТО не подходит.

Активизация боевых действий ВСУ в Донбассе, даже при обещанной поддержке США, и на качественно новом уровне (в перспективе – с американским вооружением), приведет лишь к новым жертвам среди украинских граждан и миграции "фронта" на запад. Возможно, в Киеве забыли, что это по просьбе России ополченцы Донбасса в 2015-м остановили наступление – после разгрома ВСУ под Иловайском и Дебальцево. Россия никогда не допустит репрессий (геноцида) русскоязычного населения на востоке Украины (по югославскому сценарию), об этом ранее заявил российский президент Владимир Путин.

Пока в Киеве мечтают о перевооружении за счет США и Великобритании, переобучении и победных сражениях (последнее стандарты НАТО не гарантируют), Россия высокотехнологично и надежно контролирует практически всю акваторию Черного моря силами боевой авиации, береговых ракетных комплексов, кораблей и субмарин ВМФ. И вместе с Беларусью многозначительно "нависает" над Киевом (примерно в 200 километрах) новыми стратегическими учениями "Запад-2021".

Ответ сопернику

В мировом рейтинге военной мощи Global Firepowe Польша занимает почетное 23 место. Пентагон обещает прийти на помощь Варшаве в течение пяти дней, но недавнее компьютерное моделирование конфликта с восточными соседями позволяет утверждать, что помогать будет некому. С учетом логистических проблем, конфликта интересов между военными штабами и частными железнодорожными компаниями, пятидневная переброска американских войск в Польшу – излишне оптимистичный прогноз и мишенная позиция (не все доедут живыми).

Porumb, recoltă
© photo: Sputnik / Катерина Совдагари
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На этом отрезвляющем фоне "географический отрыв" Киева и Тбилиси навевает уныние, гипотетический военный блок Украины (25 место) и Грузии (92 место) выглядит крайне неубедительно. Молдова (107 место, армия в 5000 "штыков") вообще имеет "внеблоковую" Конституцию. Однако сплочение и укрепление "фронтовых" государств Восточной Европы для противостояния с Россией – задача для США стратегическая, и ее постараются решить разными способами.

Американский политик Пол Вулфовиц еще в 1992 году (на тот момент заместитель министра обороны - ред) сформировал доктрину внешней политики США: не допускать появления государства или коалиции государств на постсоветском пространстве, которые могут бросить вызов американскому лидерству в мире. США и НАТО концептуально стремятся превратить постсоветское пространство в малолюдную зону постоянных военных конфликтов (это лучшая гарантия безопасности стран Запада).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Теги:
Украина, Молдова, Грузия


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