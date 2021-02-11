Неожиданный поворот: "Республиканская партия" готова войти в парламент

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Председатель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе заявила, что вернется вместе со своей соратницей Тамар Кордзая в парламент на один день для голосования по избирательной реформе, но осталась непонятой ни коллегами по оппозиции, ни правящей партией.

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Самнидзе и Кордзая попали в парламент по списку блока "Национальное движение – сила в единстве". На прошлой неделе парламент провалил их заявление об уходе из парламента вместе с еще 49 оппозиционными депутатами.

Теперь Самнидзе заявляет, что на один день готова вернуться в парламент вместе со своей соратницей, чтобы проголосовать за избирательную реформу, над которой работают правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и оппозиционные парламентские партии "Граждане" и "Европейские социалисты".

"Если они (власти – ред.) осмелятся и предложат беспроцентный барьер при пропорциональной системе парламентских выборов, мы, республиканцы, готовы войти в парламент на время голосования и поддержать этот законопроект", – сказала Самнидзе.

При этом она заявила, что ее партия остается верной оппозиционному соглашению и не собирается участвовать в остальной работе парламента.

Этот порыв "Республиканской партии" не оценили в правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", которая всеми силами стремится оставить оппозиционных депутатов в парламенте.

"Думаю это очень по детски и воспринимается как игра", – заявил лидер "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Не одобрили решения Самнидзе и Кордзая и в оппозиции.

"Позиция "Лело" заключается в том, что одноразовый вход в парламент ничего не даст. Мы не поддержим эту идею, несмотря на все уважение к коллегам. Непонятна позиция: быть в режиме бойкота и идти на несколько заседаний", – сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.

Подобного мнения придерживаются и коллеги "Республиканской партии" по блоку.

"Что значит один раз зайти в парламент? Мы что, признаем легитимность парламента, войдем, один раз проголосуем и уйдем? Мы не рассматриваем вход в парламент без назначения досрочных выборов. У слов политиков должна быть цена", – заявил представитель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.

Изменение избирательного барьера на парламентских выборах требует внесения поправок в Конституцию. На данном этапе из 150 депутатов заявления об уходе не написали лишь 99 депутатов и если даже Самнидзе и Кордзая все же решат войти в парламент, их присутствие не сможет обеспечить конституционного большинства в 113 человек.