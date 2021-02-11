Срок выплаты залога истекает: что будет с лидером оппозиционной партии Грузии

Генеральная прокуратура Грузии дала Мелия неделю для выплаты залога в 40 тысяч лари, пригрозив в случае неуплаты сменой меры пресечения на заключение под стражу

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В пятницу истекает недельный срок, предоставленный Генеральной прокуратурой Грузии депутату парламента и председателю самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Нике Мелия, однако тот намерен игнорировать требование обвинения.

Генеральная прокуратура Грузии 5 февраля дала Нике Мелия неделю для выплаты залога в 40 тысяч лари (12 тысяч долларов), пригрозив в случае неуплаты сменой меры пресечения на заключение под стражу.

После публичного отказа Мелия платить залог в обществе пошли слухи, что за него могут выплатить сумму залога, чтобы он не оказался под стражей.

"Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, сумму залога вносит на депозитный счет Национального бюро исполнения обвиняемый или любое другое лицо от имени обвиняемого или в его пользу", - поясняют в прокуратуре подобную возможность.

При этом Генпрокуратура указывает, что для оплаты залога вносящему достаточно назвать номер дела, данные лица, для которого вносится залог, и номер депозитного счета, который является публичным, а также указан в решении суда и известен самому обвиняемому.

Между тем лидер "Нацдвижения" заявил, что никто кроме него выплатить залог не может.

"Физически невозможно выплатить вместо меня залог. И даже я, если захочу это сделать, не смогу, так как для оплаты нужен специальный уникальный код, который есть у прокуратуры и прокуратура должна передать его обвиняемому или его адвокату" - сказал Мелия.

Однако прокуратура утверждает, что что для оплаты залога код предъявлять не надо.

"Он необходим только для сбора и анализа информации", - поясняют в Генпрокуратуре.

Между тем в правящей партии посчитали заявление Мелия смешным.

"Исходя из принципов права, есть общепринятая практика о том, что обвиняемому могут ужесточить меру пресечения, если он не выполняет условий. Это знает и сам Мелия, и другие лидеры "Нацдвижения", поэтому они поставили этот спектакль, что якобы мы нашли человека, чтобы он внес залог за Мелия. Это смешно", - заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Между тем именно "Грузинской мечте" в случае обращения прокуратуры придется принимать решение о снятии с Мелия депутатских полномочий или депутатской неприкосновенности, чтобы суд мог принять решение об его аресте и помещении в тюрьму для приговора.

На этот раз для Мелия подобное решение парламента будет повторным. Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле, Мелия досрочно лишился депутатского мандата. Речь шла о том же деле, что и сейчас, - руководство и участие в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года.

Суд тогда не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре 2020 года после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили на 10 тысяч размер залога.