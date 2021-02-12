"Европейская Грузия" несет потери

Из партии вышел один из ее лидеров Зураб Чиаберашвили, объяснив свое решение желанием уступить место новому поколению политиков

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Зураб Чиаберашвили покинул ряды оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу", об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети.

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Ранее стало известно, что в оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу", как в центральном звене правления, так и в регионах, планируются структурные изменения.

"Если мы хотим радикальных изменений, то мы все должны начать все заново – оппозиция, отдельные партии, каждая личность. Факт, что в таком виде прорыва не произойдет. Поэтому считаю необходимым уступить дорогу будущему поколению, отойдя в сторону (а не отступая назад). Вокруг меня много молодых людей, которым я бы доверил решение важных общественных вопросов", - пишет Чиаберашвили.

Как отметил политик, тот опыт, который накопился за 17 лет публичной деятельности, принадлежит стране, служить которой "для него является честью".

"Желаю удачи моей стране", - пишет в заключение Чиаберашвили.

Зураб Чиаберашвили был депутатом парламента Грузии девятого созыва. В законодательный орган он попал по партийным спискам бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

После «Революции роз» Чиаберашвили занимал пост главы Центральной избирательной комиссии. Под его руководством были проведены президентские выборы 2004 года. В 2004-2005 годах Чиаберашвили занимал должность мэра Тбилиси.

В 2017 году он ушел из рядов ЕНД и вместе с остальными лидерами основал новую партию "Европейская Грузия".

"Европейская Грузия – движение за свободу" – вторая по величине оппозиционная партия в Грузии. Основана в 1999 году отцом политика Георгия Церетели – Нугзаром Церетели, однако до 2016 года не проявляла себя, пока в нее не перешли основные лидеры бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Презентация возрожденной и модернизированной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" состоялось 30 января 2017 года.

За время своего существования партия не претерпела серьезных трансформаций, а лишь усилилась – в 2017 году к ней примкнул только что вышедший на свободу еще один лидер "Нацдвижения", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который отсидел срок за растрату госсредств.

Партия успела принять участие всего в трех выборах и заняла третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения".

На последних парламентских выборах партия смогла получить пять мандатов в законодательном органе десятого созыва. Однако все представители партии, прошедшие в парламент по итогам выборов, отказываются от своих депутатских полномочий и находятся в режиме бойкота.