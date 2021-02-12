20:59 12 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9965
  • 100 RUB4.4683
  • USD3.2950
Поиск
Акция протеста в Кутаиси 12 февраля 2021 года - полиция у здания мэрии города

Акция протеста в Кутаиси: драка с полицией и аресты

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (159)
17011
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0c/250874338.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210212/250874044/Aktsiya-protesta-v-Kutaisi-draka-s-politsiey-i-aresty.html

Участники акции пытались прорваться в здание мэрии Кутаиси, из-за чего между ними и полицией произошла стычка

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Акция против работы администрации губернатора Имерети в Кутаиси завершилась стычками с полицией и арестами.

Акция протеста против ковид-ограничений у здания парламента Грузии 6 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Акция неповиновения длилась в Тбилиси до поздней ночи

Участники акции, среди которых были представители НПО "Движение за Грузию" и оппозиционных партий, пытались прорваться в здание мэрии Кутаиси, из-за чего между ними и полицией произошла стычка.

В результате полиция задержала до 10 участников акции, еще несколько человек пострадали в образовавшейся давке.

На место прибыл экипаж скорой помощи, врачи оказывают помощь пострадавшим.

Участники акции не собираются расходиться и продолжают протестовать.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (159)
Теги:
полиция, Акция протеста, Кутаиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Семья фотографируется перед скульптурой быка в торговом центре в Пекине в преддверии Лунного Нового года
Празднование лунного Нового года в мире - фото
Протесты в Кутаиси: драка с полицией и задержания - видео
Протесты в Кутаиси: драка с полицией и задержания участников акции - видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться