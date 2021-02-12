Акция протеста в Кутаиси: драка с полицией и аресты

Участники акции пытались прорваться в здание мэрии Кутаиси, из-за чего между ними и полицией произошла стычка

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Акция против работы администрации губернатора Имерети в Кутаиси завершилась стычками с полицией и арестами.

Участники акции, среди которых были представители НПО "Движение за Грузию" и оппозиционных партий, пытались прорваться в здание мэрии Кутаиси, из-за чего между ними и полицией произошла стычка.

В результате полиция задержала до 10 участников акции, еще несколько человек пострадали в образовавшейся давке.

На место прибыл экипаж скорой помощи, врачи оказывают помощь пострадавшим.

Участники акции не собираются расходиться и продолжают протестовать.