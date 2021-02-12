"Европейская Грузия" в новом формате: председатель и генсек покидают партию

Несмотря на призывы Угулава и Бакрадзе, которые считают, что ответственность должны нести все лидеры партии, Бокерия решения пока не принял

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Председатель партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давид Бакрадзе и ее генеральный секретарь Гиги Угулава приняли решение в мае покинуть руководящие посты в партии.

Партия, созданная бывшими лидерами партии третьего президента Грузии "Единое национальное движение", на парламентских выборах набрала 3,79%, после чего в партии начались разговоры о структурных изменениях.

"Результаты выборов для "Европейской Грузии" были плохими. Я считаю, что это вопрос политической культуры, когда лидер берет на себя ответственность за результаты партии и берет на себя ответственность не потому, что это вина лидера, так как у партии было много сторонников, которые поддерживали меня, Давида Бакрадзе. Тут речь идет об ответственности, и я как лидер считаю, что должен быть примером ответственности", - сказал Давид Бакрадзе на брифинге после встречи с лидерами партии.

Он отметил, что в мае он больше не будет выдвигать своей кандидатуры на пост председателя на съезде партии.

Что касается его ухода из партии, Бакрадзе подчеркнул, что пока он остается в партии, однако после съезда возьмет политическую паузу.

Решение покинуть руководящий пост в партии принял и другой лидер партии – ее генеральный секретарь Гиги Угулава, однако, в отличие от Бакрадзе, уже практически бывший лидер "Европейской Грузии" уходить из активной политики не собирается.

"На будущем съезде я больше не буду генеральным секретарем партии. Я считаю это логичным, правильным и своевременным, так как лидеры партии не назначаются безусловно и бессрочно. В свое время мы отказались от этого и остаемся верны этому принципу", - сказал Гиги Угулава.

Раскол триумвирата

Несмотря на призывы Угулава и Бакрадзе, которые считают, что ответственность должны нести все лидеры партии, третий лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия решения пока не принял.

"Я приму решение после съезда. Я собираюсь остаться в активной политике. Насчет должности я пока не принял решение. Оно будет связано со стратегией партии, ее реформой и обновлениями", - сказал Гига Бокерия.

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А пока лидеры партии ждут съезда, чтобы оформить свое решение, представитель "Европейской Грузии" Зураб Чиаберашвили не стал дожидаться окончательного решения и уже покинул своих соратников по партии.