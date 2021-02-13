Решение принято: правящая партия лишит лидера "Нацдвижения" иммунитета

Генпрокурор накануне обратился в парламент, чтобы получить разрешение на требование у суда смены меры пресечения на заключение для оппозиционного депутата Ники Мелия

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Парламентское большинство на заседании приняло решение лишить лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Нику Мелия депутатской неприкосновенности, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе журналистам.

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе в пятницу обратился в парламент для получения разрешения на требование у суда смены меры пресечения на заключение для оппозиционного депутата Ники Мелия. Такое решение прокурор принял после отказа Мелия выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения.

"Мы не отложим рассмотрение вопроса о снятии иммунитета с Ники Мелия. И чтобы он знал заранее о позиции нашей команды – большинство поддержит снятие с него иммунитета", – сказал Мдинарадзе.

Он отметил, что пока у Мелия еще есть время изменить свое решение и выплатить залог.

Решение о смене меры пресечения в Грузии принимает суд на основании ходатайства стороны обвинения. Однако, чтобы ходатайствовать о заключении Мелия под стражу до вынесения приговора по делу, Гепрокуратура должна получить разрешение парламента Грузии.

Разрешение дается парламентом после обсуждения комитетами на пленарном заседании, и оно не подразумевает автоматическое прекращение для Мелия депутатских полномочий.

Для Мелия в случае одобрения парламентом просьбы прокуратуры подобное решение парламента будет повторным по одному и тому же делу – руководство и участие в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года.

Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле того же года, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Суд после согласия парламента не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре 2020 года Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре, после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили до 40 тысяч лари размер залога.