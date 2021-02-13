Акция протеста у офиса правящей партии Грузии проходит на фоне арестов

Протестующие пришли к офису "Мечты" еще раз напомнить о фальсифицированных выборах и опротестовать задержание своих соратников

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Во время акции протеста у офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" было задержано два человека, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.

По данным МВД, участники акции задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Акцию параллельно собранию парламентского большинства в офисе правящей партии проводили несколько десятков представителей молодежных организаций "Измени" и "Движение за Грузию".

Они пришли к офису еще раз напомнить о фальсифицированных выборах и опротестовать задержание своих соратников после акций в четверг и в пятницу.

Как сообщают протестующие, которые в данный момент все еще находятся у офиса, задержания начались после того, как участники акции стали кричать "Рабы" в адрес отъезжающих с парковки от офиса партии членов "Грузинской мечты".

В данный момент акция протеста у правящей партии продолжается.