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Патрульная полиция

Акция протеста у офиса правящей партии Грузии проходит на фоне арестов

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Политика
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Sputnik Грузия
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Протестующие пришли к офису "Мечты" еще раз напомнить о фальсифицированных выборах и опротестовать задержание своих соратников

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Во время акции протеста у офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" было задержано два человека, передает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.

Мамука Мдинарадзе. Грузинская мечта
photo : Georgian Dream / FB
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По данным МВД, участники акции задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Акцию параллельно собранию парламентского большинства в офисе правящей партии проводили несколько десятков представителей молодежных организаций "Измени" и "Движение за Грузию".

Они пришли к офису еще раз напомнить о фальсифицированных выборах и опротестовать задержание своих соратников после акций в четверг и в пятницу.

Как сообщают протестующие, которые в данный момент все еще находятся у офиса, задержания начались после того, как участники акции стали кричать "Рабы" в адрес отъезжающих с парковки от офиса партии членов "Грузинской мечты".

В данный момент акция протеста у правящей партии продолжается.



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