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Ника Мелия

Скандал вокруг лидера "Нацдвижения" продолжается: мнение оппозиции и власти

© Sputnik / STRINGER
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210214/250884240/Skandal-vokrug-lidera-Natsdvizheniya-prodolzhaetsya-mnenie-oppozitsii-i-vlasti.html

Мелия обвиняется в руководстве и организации группового насилия в ночь 20 июня 2019 года, когда участники акции протеста оппозиции и гражданского общества пытались ворваться в парламент

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия отказался выплачивать залог, и Генеральная прокуратура попросила у парламента дать ей возможность арестовать политика, что вызвало возмущение у оппозиции.

Мамука Мдинарадзе. Грузинская мечта
photo : Georgian Dream / FB
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Мелия обвиняется в руководстве и организации группового насилия в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста оппозиции и гражданского общества пытались ворваться в парламент. Обвинения ему были предъявлены еще в июне 2019 года, однако решение суда так и не было вынесено.

Теперь перед Мелия вновь встала угроза лишения депутатских полномочий, после чего лидер "Нацдвижения" окажется в суде, который решит его дальнейшую судьбу. Прокуратура будет требовать для него ареста до окончательного приговора суда.

То, что Мелия может оказаться в суде, возмутило грузинскую оппозицию.

"Дело Мелия – прямое подтверждение тому, какими методами борется правящая партия за сохранение власти и перед какой угрозой стоит демократическое будущее Грузии. Задержание или подготовка к задержанию создаст возможность еще большей поляризации радикальной политической среды, что можно воспринимать как провокацию", - говорится в совместном заявлении оппозиции, подписанном представителями 20 партий.

Между тем в "Грузинской мечте" считают поведение Мелия провокационным.

"Мы примем решение, когда оно будет в повестке дня, и все увидят, что это будет в интересах государства и правосудия. В случае снятия с Мелия полномочий суд будет принимать решение, задержать его или применить к нему другие санкции", - сказал один из лидеров парламентского большинства Бека Давитулиани.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле того же года, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Суд после согласия парламента не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре 2020 года Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре, после парламентских выборов, на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили до 40 тысяч лари размер залога.



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