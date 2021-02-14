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Бар Зураба Джапаридзе Japarastan

За неповиновение придется платить - лидера оппозиционной партии Грузии оштрафовали

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (869)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210214/250886872/Za-nepovinovenie-pridetsya-platit---lidera-oppozitsionnoy-partii-Gruzii-oshtrafovali.html

Джапаридзе заявляет, что платить штраф не собирается, так как защитой ему служит депутатский мандат, возможности которого он и использует

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Лидера оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе оштрафовали за незаконную экономическую деятельность.

Джапаридзе 13 февраля, в качестве акции неповиновения политике ограничений, открыл собственный бар "У Джапара" в центре Тбилиси на проспекте Агмашенебели, куда вскоре наведались сотрудники инспекции труда и муниципальной инспекции.

Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Акт неповиновения от "Гирчи": Зураб Джапаридзе открыл собственный бар

Согласно кодексу об административных нарушениях, Джапаридзе предстоит выплатить штраф в размере 2 тысяч лари (более 605 долларов США).

"Повторный случай приведет к уголовной ответственности. Объект подлежит опечатыванию", - сказала журналистам пресс-секретарь Службы инспекции труда Майя Микая.

Что до самого Зураба Джапаридзе, то он заявляет, что платить штраф не собирается. По словам Джапаридзе, защитой ему служит депутатский мандат, возможности которого он использует. Политик собирается открыть бар в воскресенье и даже планирует отметить день рождения однопартийца.

Зураб Джапаридзе. Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 26 января 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Это акт политического неповиновения. Как вы знаете, в стране действует множество ограничений, в том числе комендантский час, то есть запрет на передвижение вечером, также ограничения касаются работы ресторанов, кафе, баров. Это акт неповиновения, целью которого является протест против ограничений", – сказал Джапаридзе.

Согласно решению правительства, работа баров в Грузии на данном этапе запрещена из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в Грузии запрещено передвижение в ночное время с 9 часов вечера до 5 утра.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (869)
Теги:
штраф, Зураб Джапаридзе, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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