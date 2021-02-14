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Вид на город Тбилиси - улица Бараташвили и вид на Мтацминда

Сроки действия вида на жительство в Грузии могут продлить до 12 лет

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (579)
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В законопроекте говорится, что совершение уголовного преступления становится основанием для прекращения срока законного пребывания иностранца в Грузии

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Максимальный срок выдачи разрешения на временное проживание в Грузии может увеличиться с шести до 12 лет, соответствующие изменения будут представлены на завтрашнем заседании парламентского бюро.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации Первого канала, изменения в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" инициированы председателем парламентского комитета по правам человека Михаилом Сарджвеладзе.

Вид на жительство – это документ, дающий право иностранцу беспрепятственно находиться в Грузии вне зависимости от срока действия визы, а также приглашать к себе других иностранцев.

В законопроекте отмечается, что разрешение на временное проживание выдается на период предполагаемого пребывания иностранца в Грузии. В инициативе также говорится, что если иностранец проживает в Грузии шесть лет по временному разрешению, ему/ей будет предоставлена возможность продлить ВНЖ вместо получения постоянного вида на жительство, как это происходит сейчас.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Разрешение на временное проживание в Грузии выдается сроком на шесть лет. По истечении этого срока иностранцу выдается постоянный вид на жительство. Однако были случаи, когда иностранцы хотели остаться в Грузии более шести лет на основании разрешения на временное проживание, независимо от оснований для получения постоянного проживания, что противоречит закону, поскольку закон не позволяет иностранцу иметь временный вид на жительство более шести лет. Также во многих случаях цель пребывания в Грузии на основании разрешения на временное проживание не соответствует основанию для получения разрешения на постоянное проживание", - говорится в законопроекте.

В качестве примера приводится срок обучения на факультете мединститута - до 12 лет.

Кроме того, предполагается ввести еще одно изменение. Так, лицо, совершившее преступление категории домашнего насилия или иное преступление против личности и не относящееся к категории тяжких преступлений, не может получить вид на жительство в Грузии.

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В законопроекте говорится, что совершение уголовного преступления становится основанием для прекращения срока законного пребывания иностранца в Грузии.

Согласно действующему законодательству, иностранцу может быть отказано в разрешении на проживание, если он или она были осуждены за серьезное уголовное преступление, совершенное им в течение последних пяти лет.

Темы:
Внешняя политика Грузии (579)
Теги:
Трудовые мигранты, мигранты, Грузия


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