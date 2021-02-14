В городах Грузии протестуют против строительства ГЭС на курорте Бахмаро

Противники строительства ГЭС сегодня начали сбор подписей против строительства. Инициатором сбора подписей стала оппозиционный политик Элене Хоштария

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Активисты и правозащитники устроили акцию протеста против строительства ГЭС в курортном поселке Бахмаро (Гурия) перед зданием парламента в центре Тбилиси.

Собравшиеся на проспекте Руставели заявили, что строительство гидроэлектростанции на реке Бахвицкали "Бахви-1 ГЭС" и ее притоке нанесет ущерб уникальной рекреационной зоне курорта Бахмаро.

По словам протестующих, строительство представляет угрозу не только для долины реки, но и для устойчивого развития региона в целом.

Противники строительства ГЭС сегодня начали сбор подписей против строительства. Инициатором сбора подписей стала оппозиционный политик Элене Хоштария.

"Мы собираем подписи под петицией в Батуми, Телави и Тбилиси, чтобы выразить солидарность, и мы обязательно продолжим защищать Бахмаро", - сказала Элене Хоштария.

Параллельно акции протеста противников строительства прошла в Телави (Кахети) и в Батуми (Аджария).

Гражданские активисты провели акцию "Спасем Бахмаро". По их словам, Грузия является сейсмически активной зоной, есть опасность, что расположенная там дамба может быть разрушена, а несколько близлежащих деревень будут полностью разрушены.

Соглашение о строительстве ГЭС было подписано между Минэкономики Грузии и американской компанией Cerberus Frontier в августе прошлого года, согласно которому в проект планируется вложить 15 миллионов долларов.

В ущелье реки Бахвисцкали, где находится курорт Бахмаро, осуществляется строительство пяти каскадных ГЭС - Бахви 1, 2, 3, 4, и 5.

"Бахви-1" возводится на высоте 500 метров над уровнем моря. Это будет самая высокая ГЭС в Грузии.