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Евфратская ГЭС

В городах Грузии протестуют против строительства ГЭС на курорте Бахмаро

© photo: Sputnik / Александр Макаров
Политика
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Темы:
Энергетика Грузии (229)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210214/250888613/V-gorodakh-Gruzii-protestuyut-protiv-stroitelstva-GES-na-kurorte-Bakhmaro.html

Противники строительства ГЭС сегодня начали сбор подписей против строительства. Инициатором сбора подписей стала оппозиционный политик Элене Хоштария

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Активисты и правозащитники устроили акцию протеста против строительства ГЭС в курортном поселке Бахмаро (Гурия) перед зданием парламента в центре Тбилиси.

Собравшиеся на проспекте Руставели заявили, что строительство гидроэлектростанции на реке Бахвицкали "Бахви-1 ГЭС" и ее притоке нанесет ущерб уникальной рекреационной зоне курорта Бахмаро.

Давид Мирцхулава
Photo: courtesy of David Mirtskhulava
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По словам протестующих, строительство представляет угрозу не только для долины реки, но и для устойчивого развития региона в целом.

Противники строительства ГЭС сегодня начали сбор подписей против строительства. Инициатором сбора подписей стала оппозиционный политик Элене Хоштария.

"Мы собираем подписи под петицией в Батуми, Телави и Тбилиси, чтобы выразить солидарность, и мы обязательно продолжим защищать Бахмаро", - сказала Элене Хоштария.

Параллельно акции протеста противников строительства прошла в Телави (Кахети) и в Батуми (Аджария).

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Гражданские активисты провели акцию "Спасем Бахмаро". По их словам, Грузия является сейсмически активной зоной, есть опасность, что расположенная там дамба может быть разрушена, а несколько близлежащих деревень будут полностью разрушены.

Соглашение о строительстве ГЭС было подписано между Минэкономики Грузии и американской компанией Cerberus Frontier в августе прошлого года, согласно которому в проект планируется вложить 15 миллионов долларов.

В ущелье реки Бахвисцкали, где находится курорт Бахмаро, осуществляется строительство пяти каскадных ГЭС - Бахви 1, 2, 3, 4, и 5.

"Бахви-1" возводится на высоте 500 метров над уровнем моря. Это будет самая высокая ГЭС в Грузии.

Темы:
Энергетика Грузии (229)
Теги:
ГЭС, Курорт Бахмаро, Грузия


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