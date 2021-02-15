Скандальный бар "У Джапара" в Тбилиси вновь опечатан

Джапаридзе по-прежнему заявляет, что платить штраф не собирается, защитой ему служит депутатский мандат, возможности которого он использует

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники полиции прошедшей ночью вновь опечатали бар "Japarastan" ("У Джапара"), расположенный на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси.

Лидер оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе открыл собственный бар в качестве акции неповиновения политике ограничений в субботу, 13 февраля, куда вскоре наведались сотрудники инспекции труда и муниципальной инспекции. Джапаридзе был оштрафован в размере 2 тысяч лари (более 605 долларов США) за незаконную экономическую деятельность, а сам бар опечатан.

Однако политик заявил, что не будет выплачивать штраф и в воскресенье вновь открыл бар.

История повторилась – прибывшие на место полицейские опечатали бар, а два сотрудника объекта были доставлены в офис полиции для допроса.

Сам Джапаридзе по-прежнему заявляет, что платить штраф не собирается, защитой ему служит депутатский мандат, возможности которого он использует.

"Это акт политического неповиновения. Как вы знаете, в стране действует множество ограничений, в том числе комендантский час, то есть запрет на передвижение вечером, также ограничения касаются работы ресторанов, кафе, баров. Это акт неповиновения, целью которого является протест против ограничений", – сказал Джапаридзе.

Согласно решению правительства, работа баров в Грузии на данном этапе запрещена из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в Грузии запрещено передвижение в ночное время с 9 часов вечера до 5 утра.