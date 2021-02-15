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Бар Зураба Джапаридзе Japarastan

Скандальный бар "У Джапара" в Тбилиси вновь опечатан

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (878)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210215/250889352/Skandalnyy-bar-U-Dzhapara-v-Tbilisi-vnov-opechatan.html

Джапаридзе по-прежнему заявляет, что платить штраф не собирается, защитой ему служит депутатский мандат, возможности которого он использует

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники полиции прошедшей ночью вновь опечатали бар "Japarastan" ("У Джапара"), расположенный на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси.

Лидер оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе открыл собственный бар в качестве акции неповиновения политике ограничений в субботу, 13 февраля, куда вскоре наведались сотрудники инспекции труда и муниципальной инспекции. Джапаридзе был оштрафован в размере 2 тысяч лари (более 605 долларов США) за незаконную экономическую деятельность, а сам бар опечатан.

Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Акт неповиновения от "Гирчи": Зураб Джапаридзе открыл собственный бар

Однако политик заявил, что не будет выплачивать штраф и в воскресенье вновь открыл бар.

История повторилась – прибывшие на место полицейские опечатали бар, а два сотрудника объекта были доставлены в офис полиции для допроса.

Сам Джапаридзе по-прежнему заявляет, что платить штраф не собирается, защитой ему служит депутатский мандат, возможности которого он использует.

Зураб Джапаридзе. Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 26 января 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Это акт политического неповиновения. Как вы знаете, в стране действует множество ограничений, в том числе комендантский час, то есть запрет на передвижение вечером, также ограничения касаются работы ресторанов, кафе, баров. Это акт неповиновения, целью которого является протест против ограничений", – сказал Джапаридзе.

Согласно решению правительства, работа баров в Грузии на данном этапе запрещена из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в Грузии запрещено передвижение в ночное время с 9 часов вечера до 5 утра.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (878)
Теги:
Ограничения, полиция, Зураб Джапаридзе, Грузия


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