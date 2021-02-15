За открытие бара Джапаридзе может попасть за решетку

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Лидера оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение ограничений, введенных в стране для превенции распространения коронавируса.

Скандальный бар "У Джапара" в Тбилиси вновь опечатан>>

Дело касается открытия бара "Japarastan" ("У Джапара"), расположенного на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси, временным владельцем которого является Джапаридзе.

Джапаридзе открыл собственный бар в качестве акции неповиновения политике ограничений 13 февраля. В заведение вскоре наведались сотрудники инспекции труда и муниципальной инспекции. Джапаридзе был оштрафован в размере 2 тысячи лари (более 605 долларов США) за незаконную экономическую деятельность, а сам бар опечатан.

Однако политик заявил, что не будет выплачивать штраф и в воскресенье вновь открыл бар.

"Бар вновь продолжал работать и заниматься запрещенной экономической деятельностью. В частности, функционировал как ночной клуб и бар, где граждане находились и после 21:00… В рамках следствия, правоохранители провели обыск в указанном баре и опечатали объект", - говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По делу продолжаются оперативные и следственные действия.

В связи указанным фактом возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил изоляции или (и) карантина", которое предусматривает наказание в виде домашнего ареста сроком от шести месяцев до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Сам Джапаридзе по-прежнему заявляет, что платить штраф не собирается, защитой ему служит депутатский мандат, возможности которого он использует.

Согласно решению правительства, работа баров в Грузии на данном этапе запрещена из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в Грузии запрещено передвижение в ночное время с 9 часов вечера до 5 утра.