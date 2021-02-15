Глава МИД Швеции посетит Грузии в ранге председателя ОБСЕ

Запланированы встречи Анн Линде с первыми лицами Грузии, а также с депутатами парламента и представителями гражданского общества

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде посетит Грузию во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В ходе визита Линде встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, вице-премьером и главой МИД Давидом Залкалиани и госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани.

"Переговоры будут направлены на укрепление сотрудничества между ОБСЕ и Грузией", - говорится в заявлении.

Линде также планирует провести встречи с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, членами парламента и гражданским обществом. Помимо этого, председатель ОБСЕ планирует совершить рабочую поездку с Миссией наблюдателей ЕС в Грузии.