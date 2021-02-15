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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде

Глава МИД Швеции посетит Грузии в ранге председателя ОБСЕ

photo : press-service of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
Политика
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Темы:
Грузия - ОБСЕ (6)
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Запланированы встречи Анн Линде с первыми лицами Грузии, а также с депутатами парламента и представителями гражданского общества

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде посетит Грузию во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Арчил Талаквадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В ходе визита Линде встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, вице-премьером и главой МИД Давидом Залкалиани и госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани.

"Переговоры будут направлены на укрепление сотрудничества между ОБСЕ и Грузией", - говорится в заявлении.

Линде также планирует провести встречи с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, членами парламента и гражданским обществом. Помимо этого, председатель ОБСЕ планирует совершить рабочую поездку с Миссией наблюдателей ЕС в Грузии.

Темы:
Грузия - ОБСЕ (6)
Теги:
Швеция, ОБСЕ, Грузия


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