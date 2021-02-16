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Правительственная администрация. Канцелярия правительства

Советом по борьбе с коррупцией будет полностью заниматься правительство Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Грузия против коррупции (21)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210216/250907339/Sovetom-po-borbe-s-korruptsiey-budet-polnostyu-zanimatsya-pravitelstvo-Gruzii.html

Согласно официальной статистике преступлений МВД Грузии, в 2020 году было зафиксировано всего 33 факта взяточничества, что на 47% меньше, чем в 2019

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Межведомственный координационный совет по борьбе с коррупцией переходит под юрисдикцию правительства, соответствующие поправки вносятся в закон "О коррупции и несовместимости интересов в публичных учреждениях".

Вид на город Тбилиси - парк Рике и набережная, мост Мира
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно поправкам, инициированным правительством Грузии, после принятия закона парламентом организационным обеспечением и деятельностью межведомственного совета будет заниматься правительство, а не структурное подразделение министерства юстиции.

По разъяснению правительства Грузии, принятие законопроекта будет способствовать улучшению эффективности борьбы с коррупцией и усилению антикоррупционной политики государства.

А причиной названо исправление несоответствия, когда устав комиссии утверждает правительство, ему же она отчитывается по итогам работы, а организационными вопросами занимается Минюст.

Всемирный банк
© AP Photo / Andy Wong
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Борьба с коррупцией является одним из приоритетов властей Грузии. В стране существует строгое законодательство о прозрачности счетов чиновников, а также взяточничестве.

Согласно официальной статистике преступлений МВД Грузии, в 2020 году было зафиксировано всего 33 факта взяточничества, что на 47% меньше, чем в 2019.

Кроме того, в 2020 году было возбуждено 9 уголовных дел из-за дачи взятки, за аналогичный период 2019 года было зафиксировано 10 подобных фактов.

Темы:
Грузия против коррупции (21)
Теги:
Коррупция, Правительство Грузии, Грузия


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