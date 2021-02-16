Министерств в Грузии станет больше

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В Грузии вместо десяти министерств будет одиннадцать - парламент Грузии принял решение в первом чтении разделить министерство образования, науки, культуры и спорта на два ведомства.
Согласно утвержденному парламентом пакету из 57 законопроектов, в Грузии будет министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.
Сразу после вступления в силу этого законопроекта правительство Грузии в течение 10 дней должно будет поделить баланс и бюджет министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства.
По имеющейся информации, должность министра культуры, спорта и молодежи займет Тея Цулукиани, а вот должность министра образования и науки останется за Михаилом Чхенкели.
Официально Цулукиани получит назначение на должность после того, как парламент проголосует за поправки в трех чтениях и их подпишет президент Грузии.