Министерств в Грузии станет больше

Должность министра культуры, спорта и молодежи займет Тея Цулукиани, а вот должность министра образования и науки останется за Михаилом Чхенкели

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В Грузии вместо десяти министерств будет одиннадцать - парламент Грузии принял решение в первом чтении разделить министерство образования, науки, культуры и спорта на два ведомства.

Согласно утвержденному парламентом пакету из 57 законопроектов, в Грузии будет министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.

Сразу после вступления в силу этого законопроекта правительство Грузии в течение 10 дней должно будет поделить баланс и бюджет министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства.

По имеющейся информации, должность министра культуры, спорта и молодежи займет Тея Цулукиани, а вот должность министра образования и науки останется за Михаилом Чхенкели.

Официально Цулукиани получит назначение на должность после того, как парламент проголосует за поправки в трех чтениях и их подпишет президент Грузии.