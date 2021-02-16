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Министерство культуры Грузии

Министерств в Грузии станет больше

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (156)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210216/250908090/Ministerstv-v-Gruzii-stanet-bolshe.html

Должность министра культуры, спорта и молодежи займет Тея Цулукиани, а вот должность министра образования и науки останется за Михаилом Чхенкели

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В Грузии вместо десяти министерств будет одиннадцать - парламент Грузии принял решение в первом чтении разделить министерство образования, науки, культуры и спорта на два ведомства.

Согласно утвержденному парламентом пакету из 57 законопроектов, в Грузии будет министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.

Министерство культуры и спорта Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Молодежь, культура и спорт – в Грузии формируется новое министерство

Сразу после вступления в силу этого законопроекта правительство Грузии в течение 10 дней должно будет поделить баланс и бюджет министерства образования, науки, культуры и спорта на два ведомства.

По имеющейся информации, должность министра культуры, спорта и молодежи займет Тея Цулукиани, а вот должность министра образования и науки останется за Михаилом Чхенкели.

Официально Цулукиани получит назначение на должность после того, как парламент проголосует за поправки в трех чтениях и их подпишет президент Грузии.

Темы:
Правительство Грузии (156)
Теги:
Министерство образования, науки, культуры и спорта, Грузия


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