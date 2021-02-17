Обещание выполнено: в парламенте Грузии создана комиссия по расследованию выборов 2020

Комиссия пересчитает голоса на части избирательных участков, и если они не совпадут с результатами ЦИК, "Грузинская мечта" обещает назначить новые выборы

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Парламент Грузии в четверг проголосовал за создание временной комиссии по расследованию парламентских выборов, прошедших в стране 31 октября 2020 года.

За создание комиссии проголосовали 78 депутатов.

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Теперь до конца недели парламентский комитет по процедурным вопросам определит число членов комиссии и квоты между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

По предварительным данным, у комиссии будут два председателя: один от оппозиции и один - от "Грузинской мечты".

По обещанию правящей партии, комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии, в стране будут назначены новые парламентские выборы.

Согласно результатам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были распределены между восьмью оппозиционными партиями.

Однако сразу после выборов оппозиция заявила, что выборы были сфальсифицированными, и отказалась от участия в работе парламента

Главной претензией оппозиции является давление на избирателей и фальсификация выборов во время подсчета голосов и оформления протоколов районными избирательными комиссиями.

Они заявляют, что повторный подсчет голосов ничего не даст, так как избирательные комиссии уже поправили все протоколы.

Большинство из них написали отказ от депутатских мандатов, однако "Грузинская мечта" их не удовлетворила.

На сегодняшний день оппозиционное крыло на заседаниях представляют партия "Граждане" получившая два места в законодательном органе, и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов", которые уже покинула парламент Грузии.