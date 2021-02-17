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Ника Мелия. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии

Суд отправил лидера главной оппозиционной партии Грузии в заключение

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210217/250918861/Sud-otpravil-lidera-glavnoy-oppozitsionnoy-partii-Gruzii-v-zaklyuchenie.html

Он обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня 2019 года

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили спустя шесть часов слушаний заочно отправила лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия в заключение до вынесение приговора по делу о событиях в Тбилиси 20 июня 2019 года.

Доктор политических наук, профессор Леван Метревели
photo: courtesy of Levan Metreveli / FB
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Таким образом, судья удовлетворила ходатайство прокуратуры, которая требовала изменения меры пресечения, так как обвиняемый в организации группового насилия во время штурма парламента ночью 20 июня 2019 года не выплатил залог.

В зале суда во время оглашения приговора присустствовали только прокуроры по делу и адвокаты Мелия. На суде адвокаты потребовали отстранение Чахнашвили от дела, но судья отказала им в этом ходатайстве.

Сам лидер "Нацдвижения" уже сутки находится в офисе партии и смотрел свой процесс по телевизору. Помимо него, в офисе партии собрались лидеры большинства оппозиционных партий вместе со сторонниками. Все они заявляют, что заключение для Мелия будет незаконным и они готовы помешать его аресту.

Прокурор по делу Михаил Садрадзе еще до решения суда заявил, что сразу после его оглашения, полиция как можно в краткие сроки приведет решение в исполнение.

Теги:
Суд, Ника Мелия, Грузия


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