Прокурор: арест Ники Мелия состоится в разумные сроки

Преступление, которое вменяется Мелия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Вопрос исполнения решения Тбилисского городского суда в отношении лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия зависит не от прокуратуры, поэтому точных сроков этого нет, заявил прокурор по делу Михаил Садрадзе.

Тбилисский городской суд спустя шесть часов обсуждения изменил меру пресечения для Ники Мелия и заочно отправил его в заключение. Сам Мелия в данный момент находится в офисе своей партии.

"Что касается исполнения решения суда, суд уполномочил соответствующие органы, и они выполнят его в разумные сроки. Точного срока нет", - сказал прокурор.

Он также выразил надежду, что Мелия сам выполнит решение суда.

В то же время сторона защиты назвала решение суда политическим.

"Сегодняшнее решение было принято не в отношении Ники Мелия, а в отношении демократического будущего страны. Мы сделали все, чтобы представить позиции, но, к сожалению, суд принял решение заранее, о чем мы и заявляли", – сказал адвокат Мелия Михаил Кондахашвили.

Обвинения Мелия

Мелия обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня 2019 года. В ту ночь в центре Тбилиси проходила антироссийская акция протеста, которая началась в ответ на посещение парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

Материалы следствия против Мелия подкреплены видеозаписями и показаниями свидетелей. Беспорядки начались вскоре после обращения Мелия к митингующим: "Я хочу спросить вас, почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?".

Преступление, которое вменяется Мелия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.