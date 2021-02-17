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Ника Мелия на проспекте Руставели у парламента во время полицейской операции. Акция протеста оппозиции 18 ноября

"Хочу, чтобы общество знало..." – Мелия прокомментировал решение суда

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210217/250921114/Khochu-chtoby-obschestvo-znalo--Meliya-prokommentiroval-reshenie-suda.html

Как отметил прокурор по делу Мелия, Тбилгорсуд уже выдал распоряжение об исполнении решения в разумные сроки

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. В Грузии больше не осталось отдельных партий, выбор сейчас между грузинским национальным движением и "Грузинской мечтой", так лидер "Единого национального движения" Ника Мелия прокомментировал решение суда о помещении его под арест до оглашения приговора.

Тбилисский городской суд спустя шесть часов обсуждения изменил меру пресечения для Ники Мелия и отправил его заочно в заключение. Сам Мелия встретил решение суда в офисе партии в окружении сторонников и лидеров ведущих оппозиционных партий.

ნიკა მელია
photo: Nika Melia / FB
Тбилисский суд решил отправить Нику Мелия в заключение: что дальше

"Нам остался один шаг до победы. Хочу, чтобы общество знало: стерты все политические символики и атрибутика, стерта партийная политика. Больше нет партийной политики, остались только две стороны – грузинское национальное движение и представители Иванишвили. Или мы на одной стороне, или на другой", – сказал Мелия.

Он также поблагодарил собравшихся за поддержку.

"Хочу сказать спасибо за поддержку от имени всех коллег. Я почувствовал такую солидарность, которую не чувствовал за 41 год", – сказал Мелия.

Мелия и его сторонники собрались в офисе "Национального движения". Там же находятся лидеры других оппозиционных партий, которые заявляют, что не дадут властям арестовать лидера "Единого национального движения".

Тбилисский городской суд
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Прокурор: арест Ники Мелия состоится в разумные сроки

Между тем, как отметил прокурор по делу Мелия Михаил Садрадзе, Тбилгорсуд уже выдал распоряжение об исполнении решения в разумные сроки. Однако арестом Мелия будет заниматься уже не прокуратура, а соответствующее ведомство.

СМИ уже распространили кадры с базы отряда особого назначения МВД Грузии, заявив о подготовке ареста Мелия. Между тем МВД Грузии эту информацию опровергло, назвав происходящее на базе обычной ротацией.



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