"Хочу, чтобы общество знало..." – Мелия прокомментировал решение суда

Как отметил прокурор по делу Мелия, Тбилгорсуд уже выдал распоряжение об исполнении решения в разумные сроки

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. В Грузии больше не осталось отдельных партий, выбор сейчас между грузинским национальным движением и "Грузинской мечтой", так лидер "Единого национального движения" Ника Мелия прокомментировал решение суда о помещении его под арест до оглашения приговора.

Тбилисский городской суд спустя шесть часов обсуждения изменил меру пресечения для Ники Мелия и отправил его заочно в заключение. Сам Мелия встретил решение суда в офисе партии в окружении сторонников и лидеров ведущих оппозиционных партий.

"Нам остался один шаг до победы. Хочу, чтобы общество знало: стерты все политические символики и атрибутика, стерта партийная политика. Больше нет партийной политики, остались только две стороны – грузинское национальное движение и представители Иванишвили. Или мы на одной стороне, или на другой", – сказал Мелия.

Он также поблагодарил собравшихся за поддержку.

"Хочу сказать спасибо за поддержку от имени всех коллег. Я почувствовал такую солидарность, которую не чувствовал за 41 год", – сказал Мелия.

Мелия и его сторонники собрались в офисе "Национального движения". Там же находятся лидеры других оппозиционных партий, которые заявляют, что не дадут властям арестовать лидера "Единого национального движения".

Между тем, как отметил прокурор по делу Мелия Михаил Садрадзе, Тбилгорсуд уже выдал распоряжение об исполнении решения в разумные сроки. Однако арестом Мелия будет заниматься уже не прокуратура, а соответствующее ведомство.

СМИ уже распространили кадры с базы отряда особого назначения МВД Грузии, заявив о подготовке ареста Мелия. Между тем МВД Грузии эту информацию опровергло, назвав происходящее на базе обычной ротацией.