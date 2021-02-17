Грузинская оппозиция создала национальное движение - объединились 20 партий

В объединение вошли 20 партий, в том числе "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии"

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Политический оппозиционный спектр Грузии объединился в новое объединение "Национальное движение" после решения Тбилисского городского суда об изменении меры пресечения с залога на заключения для Ники Мелия - лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Национальное движение" в Грузии существовало в конце 80-х начале 90-х годов, во время борьбы за независимость Грузии, и оно не имеет ничего общего с партией "Единое национальное движение".

"Уже стерты все политические символики и атрибутика, стерта партийная политика. Больше нет партийной политики, остались только две стороны – грузинское "Национальное движение" и представители Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.). Либо мы на одной стороне, либо на другой", – сказал Мелия.

В объединение вошли 20 оппозиционных партий, в том числе "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", партия банкира Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и партия экс-спикера парламента Нино Буржданадзе "Демократическое движение".

Основной штаб-квартирой нового объединения стал офис "Нацдвижения", где находится большинство оппозиционных лидеров. Они собрались в офисе самой крупной оппозиционной партии страны, чтобы защитить ее председателя Нику Мелия от исполнения решения суда.