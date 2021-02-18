"Нарушителей накажем" – МВД призвало сторонников Мелия не мешать исполнению решения суда

МВД призвало представителей партий и их сторонников выражать протест в мирной форме и воздержаться от насильственных действий

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинская полиция пресечет любой факт попытки насилия, а нарушители будут отвечать по всей строгости закона, говорится в заявлении МВД.

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Тбилисский городской суд накануне отправил заочно председателя главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Нику Мелия в предварительное заключению по делу о событиях на акции 20 июня 2019 года. Однако Мелия и его сторонники заявили, что не будут подчиняться этому решению. Его поддержал весь оппозиционный спектр. Кроме того, оппозиция объявила об объединении и начале национального движения.

"Обществу стало известно о решении судьи тбилисского городского суда Нино Чахнашвили от 17 февраля о применении заключения в отношении Никанора Мелия. Исполнение поручено МВД. В соответствии с Конституцией, исполнение решения суда обязательно для всех граждан. Невыполнение решения или препятствование этому карается законом", – говорится в заявлении МВД.

Ведомство призвало представителей партий и их сторонников выражать протест в мирной форме, воздержаться от насильственных действий и не мешать представителям полиции исполнять решение суда.

"Полиция незамедлительно пресечет любой факт попытки насилия, а нарушители общественного порядка будут отвечать перед законом по всей строгости", – заключили в МВД.