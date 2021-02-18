Премьер Грузии ушел в отставку

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Грузия начнет строительство дороги к границе с Россией до конца мая Проектом предусмотрено строительство дороги протяженностью 22,7 километра, а также шести мостов и пяти тоннелей, в том числе девятикилометрового тоннеля под Крестовым перевалом 246