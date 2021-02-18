Премьер Грузии ушел в отставку

Глава правительства объявил о своем решении на фоне политического кризиса в стране.
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на специальном брифинге в четверг объявил о своем решении уйти в отставку
Глава правительства объявил о своем решении на фоне политического кризиса в стране.
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Представители и сторонники Нацдвижения не дают полицейским войти в здание ЕНД, чтобы выполнить решение суда
Проектом предусмотрено строительство дороги протяженностью 22,7 километра, а также шести мостов и пяти тоннелей, в том числе девятикилометрового тоннеля под Крестовым перевалом
По закону, до ареста Мелия должны передать решение о его заключении, но когда это произойдет – неизвестно
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