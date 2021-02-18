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Георгий Гахария

Премьер Грузии ушел в отставку

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210218/250923511/Premer-Gruzii-ushel-v-otstavku.html

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на специальном брифинге в четверг объявил о своем решении уйти в отставку

Глава правительства объявил о своем решении на фоне политического кризиса в стране.

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