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Ника Мелия и лидеры объединенной оппозиции в офисе Единого нацдвижения

Мелия не задержат: МВД Грузии отложило исполнение решения суда

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (5)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210218/250923947/Meliya-ne-zaderzhat-MVD-Gruzii-otlozhilo-ispolnenie-resheniya-suda.html

Тбилисский городской суд накануне отправил заочно Нику Мелия в предварительное заключение

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В связи с отставкой премьер-министра Грузии министерство внутренних дел Грузии временно отложило исполнение решения суда по избранию меры пресечения в отношении лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на специальном брифинге в четверг объявил о своем решении уйти в отставку.

Глава правительства принял решение на фоне политического кризиса в стране.

Тбилисский городской суд накануне отправил заочно председателя главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Нику Мелия в предварительное заключение по делу о событиях на акции 20 июня 2019 года. Однако Мелия и его сторонники заявили, что не будут подчиняться этому решению. Его поддержал весь оппозиционный спектр. Кроме того, оппозиция объявила об объединении и начале национального движения.

Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (5)


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