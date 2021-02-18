Мелия не задержат: МВД Грузии отложило исполнение решения суда

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В связи с отставкой премьер-министра Грузии министерство внутренних дел Грузии временно отложило исполнение решения суда по избранию меры пресечения в отношении лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на специальном брифинге в четверг объявил о своем решении уйти в отставку.

Глава правительства принял решение на фоне политического кризиса в стране.

Тбилисский городской суд накануне отправил заочно председателя главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Нику Мелия в предварительное заключение по делу о событиях на акции 20 июня 2019 года. Однако Мелия и его сторонники заявили, что не будут подчиняться этому решению. Его поддержал весь оппозиционный спектр. Кроме того, оппозиция объявила об объединении и начале национального движения.