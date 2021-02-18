Глава МИД Грузии посетит Азербайджан с официальным визитом

Давид Залкалиани в рамках визита в Баку примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 18-19 февраля посетит с ответным официальным визитом Азербайджанскую Республику.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, в рамках визита Залкалиани проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и примет участие в девятой встрече трехстороннего министериала Грузия-Азербайджан-Турция.

В рамках министериала Давид Залкалиани также проведет встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министр иностранных дел Азербайджана посетил Грузию с официальным визитом в сентябре 2020 года.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, которые активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. Страны участвуют в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.

Дипломатические отношения страны установили 18 ноября 1992 года.