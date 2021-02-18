12:33 18 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9871
  • 100 RUB4.4741
  • USD3.3044
Поиск
Давид Залкалиани

Глава МИД Грузии посетит Азербайджан с официальным визитом

photo : David Zalkaliani / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Внешняя политика Грузии (581)
68 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210218/250925007/Glava-MID-Gruzii-posetit-Azerbaydzhan-s-ofitsialnym-vizitom.html

Давид Залкалиани в рамках визита в Баку примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 18-19 февраля посетит с ответным официальным визитом Азербайджанскую Республику.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, в рамках визита Залкалиани проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и примет участие в девятой встрече трехстороннего министериала Грузия-Азербайджан-Турция.

В рамках министериала Давид Залкалиани также проведет встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министр иностранных дел Азербайджана посетил Грузию с официальным визитом в сентябре 2020 года.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, которые активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. Страны участвуют в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.

Дипломатические отношения страны установили 18 ноября 1992 года.

Темы:
Внешняя политика Грузии (581)
Теги:
Визит, Азербайджан, МИД Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Всем надеть маски: учеба в школах Грузии и коронавирус – фото
Рикотский перевал в снегу, трейлеры в очереди - видео
Рикотский перевал в Грузии в снегу, трейлеры в очереди - видео
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться