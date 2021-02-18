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Георгий Гахария. Заседание правительства Грузии

Вслед за Гахария в отставку ушло все правительство Грузии

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (5)
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Sputnik Грузия
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Нового премьера и новый состав правительства парламент Грузии должен утвердить в течение двух недель. До этого обязанности главы кабмина возлагаются на первого вице-премьера

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Вслед за премьер-министром Грузии в отставку уходит все правительство.

Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
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Все министры страны на данный момент являются исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на специальном брифинге в четверг объявил о свой отставке. Глава правительства принял решение на фоне политического кризиса в стране.

Еще на прошлой неделе в грузинских СМИ появилась информация о возможной отставке Гахария и его замене председателем правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе. Однако тогда сам Гахария опроверг эти слухи.

Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что акции с требованием его отставки с должности главы МВД Грузии в Тбилиси шли на протяжении трех месяцев.

Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (5)
Теги:
Парламент Грузии, Правительство, Грузия


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