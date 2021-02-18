Вслед за Гахария в отставку ушло все правительство Грузии

Нового премьера и новый состав правительства парламент Грузии должен утвердить в течение двух недель. До этого обязанности главы кабмина возлагаются на первого вице-премьера

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Вслед за премьер-министром Грузии в отставку уходит все правительство.

Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.

Все министры страны на данный момент являются исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на специальном брифинге в четверг объявил о свой отставке. Глава правительства принял решение на фоне политического кризиса в стране.

Еще на прошлой неделе в грузинских СМИ появилась информация о возможной отставке Гахария и его замене председателем правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе. Однако тогда сам Гахария опроверг эти слухи.

Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что акции с требованием его отставки с должности главы МВД Грузии в Тбилиси шли на протяжении трех месяцев.