В "Грузинской мечте" назвали причину отставки премьера

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Уход Георгия Гахария с поста премьера Грузии связан с разногласиями по поводу помещения оппозиционера Ники Мелия в заключение, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге в четверг.

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария неожиданно для всех подал в отставку, заявив что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"У нас была дискуссия по поводу сроков исполнения решения по Мелия. У Георгия Гахария была отличающаяся позиция от других членов команды. Но, к сожалению, мы не услышали от него аргументов, которые бы укрепили его позицию. Решающим был вопрос: должно ли государство сохранить свое лицо или нет. Для остальных членов команды: ответ на вопрос был однозначным: государство, где не обеспечивается исполнение закона, тем более в условиях, когда преступники ставят ее перед таким грубым вызовом, не состоится как государство. Более того, несоответствующее исполнение закона будет способствовать радикализации и поляризации в стране. Наша ответственность как власти защитить честь страны", - сказал Кобахидзе.

Он также призвал Нику Мелия подчиниться требованиям закона, в противном случае власти обеспечат исполнение закона и его арест.

Тбилисский городской суд накануне вечером отправил заочно председателя главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия в предварительное заключению по делу о событиях на акции 20 июня 2019 года, и теперь полиции предстоит выполнить решение суда.

Сам Мелия заявил, что не собирается идти в тюрьму и всю ночь провел вместе с лидерами оппозиции и сторонниками в офисе партии.

Когда полиция пришла его арестовывать, сторонники не пропустила ее в офис. После отставки Гахария арест Мелия был временно отложен.