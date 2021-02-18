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Посол Литвы в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года

Посол Литвы встретился с грузинской оппозицией

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (286)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210218/250926658/Posol-Litvy-vstretilsya-s-gruzinskoy-oppozitsiey.html

Дипломат выразил поддержку Грузии и ее курсу и заявил о важности предотвращения применения непропорциональной силы в отношении оппозиции для будущего страны

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Посол Литвы пришел в центральный офис "Единого национального движения", где со вчерашнего дня находятся лидеры оппозиционных партий, и выразил свою позицию по поводу последних событий в Грузии.

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Эндрюс Калиндра отметил, что Литва твердо поддерживает Грузию.

"Наше государство решительно поддерживает Грузию. Мы работаем со всеми политическими партиями, чтобы добиться успеха на пути к евроатлантической интеграции. Также выражаю солидарность происходящим событиям. Очевидно, что нас беспокоит будущее, к которому могут привести непропорциональные меры", – сказал посол.

По словам одного из лидеров "Единого национального движения" Саломе Самадашвили, стратегические союзники Грузии не позволят "Грузинской мечте" ввести в стране политическую диктатуру.

Полиция и журналисты у офиса Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Именно это означает приход посла Литвы. Он пришел и намерен находиться в офисе "Национального движения" до тех пор, пока политический кризис не утихнет. Политический кризис разрядят только немедленное прекращение политического преследования Ники Мелия, освобождением политического заключенного Георгия Руруа, после чего мы можем продолжить переговоры и прийти к соглашению. Пора правительству это осознать", – сказала Саломе Самадашвили.

Именно политический кризис в стране стал причиной отставки премьер-министра Грузии Георгий Гахария. Заявляя об этом в четверг, Гахария отметил, что причиной отставки стали и его разногласия с правящей партией по поводу исполнения судебного решения об аресте лидера "Национального движения" Ники Мелия.

В связи с отставкой премьер-министра МВД приняло решение отложить арест Мелия.

Ника Мелия обвиняется в организации и участии группового насилия на акции протеста в Тбилиси летом 2019 года.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (286)
Теги:
Оппозиция, Литва, Политика, Грузия


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