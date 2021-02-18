"Первая победа" – как грузинская оппозиция отреагировала на отставку Гахария

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Уход с поста премьер-министра Грузии Георгия Гахария стал полной неожиданностью как для правящей партии, так и для оппозиции.

Политический кризис в Грузии: премьер-министр ушел, что дальше? - онлайн-трансляция>>

Ранее в четверг Гахария подал в отставку, заявив что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"Это первая, очень важная видимая победа грузинского народа, всех патриотов. До этого выборы, на которых народ отвернулся от Иванишвили, были большой победой. Впереди нас ждут следующие победы, мы обязательно победим. Мы защитим Нику Мелия, и этот режим обязательно завершится", – сказал один из лидеров "Единого национального движения" Георгий Барамидзе.

"Георгий Гахария принял правильное решение, которое нужно ценить", – так прокомментировала отставку Георгия Гахария оппозиционер Элене Хоштария.

Как считает один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава, отставка премьера – это победа народа.

"С самого первого дня фальсификации выборов наша принципиальная позиция заключалась в том, чтобы вести мирные переговоры, чтобы разрядить политический кризис. Сегодняшние события дают пространство для переговоров. Пока правительство находится в тяжелом коллапсе, оно должно осознать, что альтернативы переговорам нет. Переговоры могут быть только лишь о выходе из политического кризиса и по главному вопросу это внеочередные выборы. Мы должны вернуться за стол переговоров", – сказал Угулава.

По мнению лидера "Стратегии Агмешенебели" Георгия Вашадзе, досрочные выборы должны стабилизировать ситуацию в стране.

"Появилась надежда, что мы не пойдем на конфронтацию и придем к соглашению. Во-первых, можно только приветствовать то, что исполнительная мера отложена, премьер-министр ушел в отставку, и я думаю, что предпринятые нами шаги принесли определенные результаты. Это только начало нового этапа, который нужен всем нам – досрочные выборы должны стабилизировать ситуацию в стране", – сказал Вашадзе.

Парламентские выборы, прошедшие в Грузии осенью 2020 года, ЕНД и другие оппозиционные партии считают сфальсифицированными. Уже два с половиной месяца они бойкотируют работу законодательного органа, требуя назначения нового голосования.

Ника Мелия проходит по делу о беспорядках 20 июня 2019 года. Он обвиняется в организации "группового насилия" во время акции протеста и "попытке штурма парламента". В случае признания вины ему грозит до шести лет тюрьмы.

Чтобы прокуратура могла обратиться к суду с просьбой о задержании Мелия, 16 февраля парламент Грузии лишил его депутатской неприкосновенности.

В связи с отставкой премьер-министра МВД приняло решение отложить арест Ники Мелия.