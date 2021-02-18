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Давид Багратион-Мухранский

Представитель царской семьи Багратиони призвал власти и оппозицию к переговорам

photo: The Royal House of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (286)
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Багратиони в связи с противостоянием власти и оппозиции выразил недовольство решением об аресте председателя крупнейшей оппозиционной партии Ники Мелия

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Недовольство решением властей арестовать оппозиционера Нику Мелия выразил представитель грузинской царской династии Давид Багратиони-Мухранский – он призвал стороны сесть за стол переговоров.

Свой взгляд на происходящее в Грузии глава "Царского дома Грузии" зафиксировал в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook.

 

"В связи с противостоянием власти и оппозиции выражаю недовольство решением об аресте председателя крупнейшей оппозиционной партии Ники Мелия. Я призываю политические партии вступить в переговоры, чтобы процессы перешли с улицы и суда за стол переговоров, чтобы избежать международной изоляции нашей любимой родины. Грузия принадлежит всем, независимо от политических взглядов, происхождения и убеждений", – пишет Багратиони-Мухранский.

Давид Багратион-Мухранский считается наследником грузинского царского престола. Он родился в Испании и поддерживает связи с королевским двором, с которым связан родственными узами.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 18 февраля объявил о своем решении уйти в отставку.

Глава правительства сообщил, что принял такое решение на фоне политического кризиса в стране. При этом он подчеркнул, что причиной отставки стали и разногласия с правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении лидера оппозиционного "Единого Национального движения" Ники Мелия в заключение. 

В связи с отставкой премьер-министра МВД приняло решение отложить арест Ники Мелия. Впервые Георгий Гахария возглавил правительство Грузии в сентябре 2019 года. 

Темы:
Политическая жизнь Грузии (286)


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