"Лело для Грузии" призывает правящую партию согласиться на досрочные выборы

Еще одно из основных требований оппозиции – прекратить политическое преследование оппонентов и создать в стране здоровую политическую среду

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело" призывает власти к досрочным парламентским выборам.

Как говорится в заявлении партии, правительство "Грузинской мечты" немедленно должно принять единственно правильное и государственное решение – договориться о досрочных парламентских выборах.

Справедливые выборы и здоровая политическая среда – требование гражданского общества и советы международных партнеров.

"Необходимо немедленно прекратить преследования по политическому признаку и освободить политзаключенных. Мы также обращаемся к международному сообществу. В нынешней ситуации ваше более активное и действенное участие в преодолении кризиса имеет решающее значение", – говорится в заявлении "Лело".

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг, 18 февраля, на специальном брифинге объявил о своем решении уйти в отставку.

Глава правительства сообщил, что принял такое решение на фоне политического кризиса в стране. При этом он подчеркнул, что причиной отставки стали и разногласия с правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении лидера оппозиционного "Единого Национального движения" Ники Мелия в заключение.

Отставка премьер-министра вынудило МВД временно отложить арест лидера "Национального движения" Ники Мелия по решению суда.