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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария

Георгий Гахария прокомментировал свою отставку

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (289)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210218/250931359/Georgiy-Gakhariya-prokommentiroval-svoyu-otstavku.html

Как написал в экс-премьер в Twitter, своей отставкой он попытался сократить поляризацию в обществе и предотвратить эскалацию напряженности

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария только что прокомментировал свою отставку в Twitter.

"Я считаю, что конфронтация и соперничество внутри страны ставят под угрозу будущее демократического и экономического развития Грузии. Следовательно, я объявил о своей отставке в надежде сократить поляризацию и разрядить ситуацию", - написал уже экс-премьер министр Грузии.

Георгий Гахария объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии в четверг, 18 февраля, на фоне политического кризиса из-за расхождения во взглядах с правящей командой.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (289)
Теги:
Отставка, Георгий Гахария, Грузия


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