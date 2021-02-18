Георгий Гахария прокомментировал свою отставку

Как написал в экс-премьер в Twitter, своей отставкой он попытался сократить поляризацию в обществе и предотвратить эскалацию напряженности

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария только что прокомментировал свою отставку в Twitter.

"Я считаю, что конфронтация и соперничество внутри страны ставят под угрозу будущее демократического и экономического развития Грузии. Следовательно, я объявил о своей отставке в надежде сократить поляризацию и разрядить ситуацию", - написал уже экс-премьер министр Грузии.

Георгий Гахария объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии в четверг, 18 февраля, на фоне политического кризиса из-за расхождения во взглядах с правящей командой.