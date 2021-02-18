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"Грузинская мечта" выдвинет на пост премьера Ираклия Гарибашвили, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
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Парламент Грузии принял законодательные поправки, которыми удваиваются штрафы за повторное нарушение масочного режима
Георгия Гахария провожают по-разному: кто добрыми словами, кто с сожалением, кто с надеждой, что он вернется в новой ипостаси, а кто и недобрым словом
Колумнист Sputnik рассказывает о причинах и последствиях ухода Георгия Гахария с поста премьера Грузии - что ждет страну и во что выльется новый виток политического кризиса
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