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Ираклий Гарибашвили. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года

"Грузинская мечта" выдвинет на пост премьера Ираклия Гарибашвили

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Политика
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"Грузинская мечта" выдвинет на пост премьера Ираклия Гарибашвили, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

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