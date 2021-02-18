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Акция протеста у офиса правящей партии Грузинская мечта 18 февраля 2021 года

Похороны и победа: в Тбилиси проходят сразу две акции

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (289)
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У офиса "Нацдвижения" оппозиция празднует свою первую серьезную победу, а у штаб-квартиры "Грузинской мечты" проходит траурная церемония с венками

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Акция протеста с требованием проведения в стране внеочередных парламентских выборов проходит в эти минуты одновременно в двух местах в Тбилиси.

У центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" акцию проводят активисты "Движения за Грузию". Она проходит параллельно заседанию политсовета правящей партии, на которой обсуждается кандидатура будущего премьер-министра. Участники акции встречают и провожают членов "Грузинской мечты" возгласами и свистом.

Заседание политсовета “Грузинской мечты” в Тбилиси на фоне акции протеста - видео
© Sputnik / STRINGER
Заседание политсовета “Грузинской мечты” в Тбилиси на фоне акции протеста - видео

По словам протестующих, несмотря на уход Георгия Гахария с поста премьер-министра, требование общества остается неизменным - досрочные выборы.

Участники растянули перед офисом правящей партии баннер с изображениями лидеров "Грузинской мечты" и надписью: "Кража выборов не сойдет вам с рук!" Протестующие также принесли к офису правящей партии венок с надписью: "Конец Мечты".

Параллельно еще одна акция под названием "Акция победы" проходит у офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Там собрались сторонники председателя партии ЕНД Ники Мелия и лидеры оппозиции.

"Хочу вас заверить, что ваши усилия не пройдут бесследно. Сейчас мы как никогда близки к новым выборам. Главное довести начатое дело до конца, и очень скоро новые выборы будут назначены", - заявил Мелия.

Оппозиционный спектр предлагает "Грузинской мечте" вернуться за стол переговоров и начать серьезный диалог по поводу внеочередных парламентских выборов.

За порядком на обеих акциях следят усиленные наряды полиции.

 

Темы:
Политическая жизнь Грузии (289)


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