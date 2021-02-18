Похороны и победа: в Тбилиси проходят сразу две акции

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Акция протеста с требованием проведения в стране внеочередных парламентских выборов проходит в эти минуты одновременно в двух местах в Тбилиси.
У центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" акцию проводят активисты "Движения за Грузию". Она проходит параллельно заседанию политсовета правящей партии, на которой обсуждается кандидатура будущего премьер-министра. Участники акции встречают и провожают членов "Грузинской мечты" возгласами и свистом.
По словам протестующих, несмотря на уход Георгия Гахария с поста премьер-министра, требование общества остается неизменным - досрочные выборы.
Участники растянули перед офисом правящей партии баннер с изображениями лидеров "Грузинской мечты" и надписью: "Кража выборов не сойдет вам с рук!" Протестующие также принесли к офису правящей партии венок с надписью: "Конец Мечты".
Параллельно еще одна акция под названием "Акция победы" проходит у офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Там собрались сторонники председателя партии ЕНД Ники Мелия и лидеры оппозиции.
"Хочу вас заверить, что ваши усилия не пройдут бесследно. Сейчас мы как никогда близки к новым выборам. Главное довести начатое дело до конца, и очень скоро новые выборы будут назначены", - заявил Мелия.
Оппозиционный спектр предлагает "Грузинской мечте" вернуться за стол переговоров и начать серьезный диалог по поводу внеочередных парламентских выборов.
За порядком на обеих акциях следят усиленные наряды полиции.