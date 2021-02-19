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Ираклий Гарибашвили. Брифинг лидеров правящей партии Грузинская мечта 18 февраля 2021 года

Гарибашвили может стать премьером Грузии во второй раз – что известно о политике

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (159)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210219/250937042/Garibashvili-mozhet-stat-premerom-Gruzii-vo-vtoroy-raz--chto-izvestno-o-politike.html

В 2013 году Гарибашвили уже становился премьером, сменив на этом посту основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. После неожиданного заявления бывшего премьер-министра Грузии, Георгия Гахария об отставке, не меньшей неожиданностью для общественности стало представление правящей партией "Грузинская мечта" на вакантное место кандидатуры Ираклия Гарибашвили, уже во второй раз.

Ираклий Гарибашвили. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" выдвинет на пост премьера Ираклия Гарибашвили

С 2019 года, Гарибашвили занимал должность министра обороны Грузии. Улучшение условий военных и улучшение технического оснащение Оборонных сил страны, он объявил своей главной задачей.

39-летний Гарибашвили в первый раз занял кресло премьера 8 лет назад. Тогда, в 2013 году он стал самым молодым премьером в истории Грузии, и самым молодым главой правительства во всей Европе. Гарибашвили было всего 31.

Многолетняя дружба

В 2013 году Гарибашвили стал преемником основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, с которым политика связывает многолетняя дружба.

Заседание Политсовета Грузинской мечты
photo: Georgian Dream / FB
Гарибашвили возвращается в "Грузинскую мечту" на высокую должность?

Тогда Гарибашвили не скрывал, какое значение имел для него Иванишвили, и открыто заявлял, что по ключевым вопросам советуется с ушедшим в тень Бидзиной Иванишвили. Как ни странно, история повторяется, Иванишвили также уже во второй раз дистанцировался от политики совсем недавно.

С меценатом и миллиардером Гарибашвили познакомился совсем молодым. Пользуясь особым доверием Иванишвили, он в 23 года возглавил его благотворительный фонд "Карту". С тех пор, он всегда стоял рядом со своим наставником.

Сын Иванишвили, рэпер Бера, является крестным отцом третьего сына Ираклия.

Ираклий Гарибашвили
photo: courtesy of press service of the Prime Minister of Georgia
Гарибашвили рассказал, почему вернулся в политику и "Грузинскую мечту"

В конце декабря 2015 года неожиданно для всех Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьер-министра. Отвечая на вопрос журналистов о планах на будущее, он заявил, что для начала хочет отдохнуть. Тогда же, в одном из своих интервью, Иванишвили признался журналистам, что Гарибашвили не сильно прислушивался к нему.

На несколько лет Гарибашвили исчез с политической арены, но в марте 2019 года вернулся в правящую партию, чтобы помочь своим соратникам вывести ее из кризиса. Его главной задачей было вернуть расположение сторонников "Грузинской мечты", разочаровавшихся в партии.

Ранние годы

Гарибашвили родился в Тбилиси 28 июня 1982 года, но является уроженцем муниципалитета Дедоплисцкаро (регион Кахети).

Известно, что в школьные годы Гарибашвили мечтал стать министром иностранных дел. Интересовался языками, любил читать. Сегодня он помимо родного грузинского, владеет английским, французским и русским языками.

Ранее Гарибашвили признался, что эмоционален, но увлечение восточными единоборствами помогает справляться с этим. Он был чемпионом Грузии по кикбоксингу.

Ираклий Гарибашвили
© photo: Sputnik
Квартиры, гараж и деньги – с чем Гарибашвили оставил пост премьера?

Окончил факультет международных отношений Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили (1999-2004). В 2002-2004 годах параллельно учился в Парижском университете Сорбонна по специальности "международные отношения". В 2005 году получил степень магистра по той же специальности в Тбилисском госуниверситете.

С 2004 по 2012 годы занимал руководящие посты в различных организациях компании Cartu Group, принадлежащей миллиардеру Бидзине Иванишвили.

В 2006 году был личным представителем почетного консула республики Сан-Марино в Грузии. В 2011 году стал одним из основателей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидером которой являддся Иванишвили. Эта партия в октябре 2012 года выиграла парламентские выборы и сменила правление команды Михаила Саакашвили.

В 2012-2013 годах Гарибашвили занимал пост министра внутренних дел Грузии.

Личная жизнь

Женат, имеет четверо детей. Супруга будущего премьера Нунука Тамазашвили — его одноклассница. Когда в октябре 2011 года Иванишвили возглавил грузинскую оппозицию, Гарибашвили последовал за ним в "Грузинскую мечту". После этого его тестя, генерала полиции Тамаза Тамазашвили, арестовали на три с половиной года за ношение и хранение оружия. Тамазашвили пробыл за решеткой немногим более года и был освобожден после того, как в стране сменилась власть.

Отношения с Россией

В одном из своих интервью в 2014 году, Гарибашвили заявил, что задачей правительства Грузии является улучшение отношений с Россией. "Нашей задачей является не новая эскалация и напряженность в отношениях с Россией, а как можно скорее улучшить и урегулировать их, чтобы в стране был мир и спокойствие", - заявил он, подчеркнув, что этого нужно добиться не в ущерб территориальной целостности страны.

Информация о будущем премьере Грузии собрана из открытых источников

Темы:
Правительство Грузии (159)
Теги:
Грузинская мечта, Бидзина Иванишвили, Ираклий Гарибашвили, Правительство, Грузия


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