Гарибашвили может стать премьером Грузии во второй раз – что известно о политике

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. После неожиданного заявления бывшего премьер-министра Грузии, Георгия Гахария об отставке, не меньшей неожиданностью для общественности стало представление правящей партией "Грузинская мечта" на вакантное место кандидатуры Ираклия Гарибашвили, уже во второй раз.

С 2019 года, Гарибашвили занимал должность министра обороны Грузии. Улучшение условий военных и улучшение технического оснащение Оборонных сил страны, он объявил своей главной задачей.

39-летний Гарибашвили в первый раз занял кресло премьера 8 лет назад. Тогда, в 2013 году он стал самым молодым премьером в истории Грузии, и самым молодым главой правительства во всей Европе. Гарибашвили было всего 31.

В 2013 году Гарибашвили стал преемником основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, с которым политика связывает многолетняя дружба.

Тогда Гарибашвили не скрывал, какое значение имел для него Иванишвили, и открыто заявлял, что по ключевым вопросам советуется с ушедшим в тень Бидзиной Иванишвили. Как ни странно, история повторяется, Иванишвили также уже во второй раз дистанцировался от политики совсем недавно.

С меценатом и миллиардером Гарибашвили познакомился совсем молодым. Пользуясь особым доверием Иванишвили, он в 23 года возглавил его благотворительный фонд "Карту". С тех пор, он всегда стоял рядом со своим наставником.

Сын Иванишвили, рэпер Бера, является крестным отцом третьего сына Ираклия.