Гарибашвили может стать премьером Грузии во второй раз – что известно о политике

В 2013 году Гарибашвили уже становился премьером, сменив на этом посту основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. После неожиданного заявления бывшего премьер-министра Грузии, Георгия Гахария об отставке, не меньшей неожиданностью для общественности стало представление правящей партией "Грузинская мечта" на вакантное место кандидатуры Ираклия Гарибашвили, уже во второй раз.

С 2019 года, Гарибашвили занимал должность министра обороны Грузии. Улучшение условий военных и улучшение технического оснащение Оборонных сил страны, он объявил своей главной задачей.

39-летний Гарибашвили в первый раз занял кресло премьера 8 лет назад. Тогда, в 2013 году он стал самым молодым премьером в истории Грузии, и самым молодым главой правительства во всей Европе. Гарибашвили было всего 31.

Многолетняя дружба

В 2013 году Гарибашвили стал преемником основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, с которым политика связывает многолетняя дружба.

Тогда Гарибашвили не скрывал, какое значение имел для него Иванишвили, и открыто заявлял, что по ключевым вопросам советуется с ушедшим в тень Бидзиной Иванишвили. Как ни странно, история повторяется, Иванишвили также уже во второй раз дистанцировался от политики совсем недавно.

С меценатом и миллиардером Гарибашвили познакомился совсем молодым. Пользуясь особым доверием Иванишвили, он в 23 года возглавил его благотворительный фонд "Карту". С тех пор, он всегда стоял рядом со своим наставником.

Сын Иванишвили, рэпер Бера, является крестным отцом третьего сына Ираклия.

В конце декабря 2015 года неожиданно для всех Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьер-министра. Отвечая на вопрос журналистов о планах на будущее, он заявил, что для начала хочет отдохнуть. Тогда же, в одном из своих интервью, Иванишвили признался журналистам, что Гарибашвили не сильно прислушивался к нему.

На несколько лет Гарибашвили исчез с политической арены, но в марте 2019 года вернулся в правящую партию, чтобы помочь своим соратникам вывести ее из кризиса. Его главной задачей было вернуть расположение сторонников "Грузинской мечты", разочаровавшихся в партии.

Ранние годы

Гарибашвили родился в Тбилиси 28 июня 1982 года, но является уроженцем муниципалитета Дедоплисцкаро (регион Кахети).

Известно, что в школьные годы Гарибашвили мечтал стать министром иностранных дел. Интересовался языками, любил читать. Сегодня он помимо родного грузинского, владеет английским, французским и русским языками.

Ранее Гарибашвили признался, что эмоционален, но увлечение восточными единоборствами помогает справляться с этим. Он был чемпионом Грузии по кикбоксингу.

Окончил факультет международных отношений Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили (1999-2004). В 2002-2004 годах параллельно учился в Парижском университете Сорбонна по специальности "международные отношения". В 2005 году получил степень магистра по той же специальности в Тбилисском госуниверситете.

С 2004 по 2012 годы занимал руководящие посты в различных организациях компании Cartu Group, принадлежащей миллиардеру Бидзине Иванишвили.

В 2006 году был личным представителем почетного консула республики Сан-Марино в Грузии. В 2011 году стал одним из основателей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидером которой являддся Иванишвили. Эта партия в октябре 2012 года выиграла парламентские выборы и сменила правление команды Михаила Саакашвили.

В 2012-2013 годах Гарибашвили занимал пост министра внутренних дел Грузии.

Личная жизнь

Женат, имеет четверо детей. Супруга будущего премьера Нунука Тамазашвили — его одноклассница. Когда в октябре 2011 года Иванишвили возглавил грузинскую оппозицию, Гарибашвили последовал за ним в "Грузинскую мечту". После этого его тестя, генерала полиции Тамаза Тамазашвили, арестовали на три с половиной года за ношение и хранение оружия. Тамазашвили пробыл за решеткой немногим более года и был освобожден после того, как в стране сменилась власть.

Отношения с Россией

В одном из своих интервью в 2014 году, Гарибашвили заявил, что задачей правительства Грузии является улучшение отношений с Россией. "Нашей задачей является не новая эскалация и напряженность в отношениях с Россией, а как можно скорее улучшить и урегулировать их, чтобы в стране был мир и спокойствие", - заявил он, подчеркнув, что этого нужно добиться не в ущерб территориальной целостности страны.

Информация о будущем премьере Грузии собрана из открытых источников