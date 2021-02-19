Ада Маршания покинула "Альянс патриотов Грузии"

По словам политика, она приняла это решение из-за "растущего расхождения позиций"

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Одна из основателей оппозиционного "Альянса патриотов Грузии" Ада Маршания покинула партию, об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

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На своей странице Маршания выложила фото заявления об уходе на имя председателя партии Давида Тархан-Моурави.

"Господин Давид, из-за растущего расхождения позиций, я решила покинуть партию, одним из основателей которой я являюсь", – говорится в заявлении.

О своих планах на будущее политик не сообщила.

Ада Маршания была депутатом Государственного совета Грузии в 1992-1995 годах, депутатом Парламента Грузии в 1995-1999 годах и 1999-2004 годах. В 2003 году принимала участие в работе парламентской делегации Грузии в ОБСЕ, обсуждала пути решения абхазского конфликта. С 2011 года вела на телевизионном канале "Объектив" цикл передач, посвященных ситуации в Абхазии и проблеме абхазских беженцев.

После прихода к власти правительства Михаила Саакашвили, Ада Маршания перешла в оппозицию, была членом Лейбористской партии Грузии и принимала участие в выборах 2008 года в составе партийного списка под номером 12, а также по мажоритарному округу в Зугдиди.

Впоследствии Ада Маршания вышла из Лейбористской партии и вступила в движение "Сопротивление" Давида Тархан-Моурави, принимала участие в акциях протеста против политики правительства Саакашвили. В декабре 2012 года Маршания вступила в политическую партию "Альянс патриотов Грузии", став политическим секретарем партии.

В 2016 году, по итогам парламентских выборов, прошла в парламент по списку "Альянса патриотов" под номером 2.