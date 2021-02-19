16:25 19 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9837
  • 100 RUB4.4766
  • USD3.3021
Поиск
Ада Маршания на митинге в поддержку отношений с Россией в Батуми

Ада Маршания покинула "Альянс патриотов Грузии"

© Sputnik / Shota Nozadze
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (293)
17410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210219/250940334/Ada-Marshaniya-pokinula-Alyans-patriotov-Gruzii.html

По словам политика, она приняла это решение из-за "растущего расхождения позиций"

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Одна из основателей оппозиционного "Альянса патриотов Грузии" Ада Маршания покинула партию, об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Альянс патриотов Грузии" - минус один: Автандил Энукидзе решил идти в парламент>>

На своей странице Маршания выложила фото заявления об уходе на имя председателя партии Давида Тархан-Моурави.

"Господин Давид, из-за растущего расхождения позиций, я решила покинуть партию, одним из основателей которой я являюсь", – говорится в заявлении.

О своих планах на будущее политик не сообщила. 

Заседание парламента Грузии. Депутаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Парламент Грузии обсудит вопрос признания депутатами членов "Альянса патриотов"

Ада Маршания была депутатом Государственного совета Грузии в 1992-1995 годах, депутатом Парламента Грузии в 1995-1999 годах и 1999-2004 годах. В 2003 году принимала участие в работе парламентской делегации Грузии в ОБСЕ, обсуждала пути решения абхазского конфликта. С 2011 года вела на телевизионном канале "Объектив" цикл передач, посвященных ситуации в Абхазии и проблеме абхазских беженцев.

После прихода к власти правительства Михаила Саакашвили, Ада Маршания перешла в оппозицию, была членом Лейбористской партии Грузии и принимала участие в выборах 2008 года в составе партийного списка под номером 12, а также по мажоритарному округу в Зугдиди.

Впоследствии Ада Маршания вышла из Лейбористской партии и вступила в движение "Сопротивление" Давида Тархан-Моурави, принимала участие в акциях протеста против политики правительства Саакашвили. В декабре 2012 года Маршания вступила в политическую партию "Альянс патриотов Грузии", став политическим секретарем партии.

В 2016 году, по итогам парламентских выборов, прошла в парламент по списку "Альянса патриотов" под номером 2.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (293)
Теги:
Ада Маршания


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снегопад и туман в Тбилиси - вид на Абанотубани и исторический центр
Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото
Свет нужен всем: легендарную Ингури ГЭС ремонтируют в Грузии
Свет нужен всем: легендарную Ингури ГЭС ремонтируют в Грузии
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться