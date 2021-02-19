Глава ЦИК Грузии уходит в отставку?

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Грузии опровергли информацию о планируемой отставке главы ведомства Тамар Жвания.

Иванишвили приветствует избрание Тамар Жвания на пост главы ЦИК Грузии>>

Ранее в пятницу оппозиционный телеканал Formula со ссылкой на источник сообщил, что Жвания покинет должность на основании личного заявления. При этом предполагается, что ее решение связано с обострением политического кризиса и вчерашней отставкой Георгия Гахария с должности премьер-министра.

"Тамар Жвания не уходила в отставку. Распространяемая информация не соответствует действительности", – заявили в пресс-службе Центризбиркома.

Примечательно, что телеканал Formula сообщил об ожидаемой смене премьера Грузии за несколько дней до заявления Гахария об отставке, поэтому сегодняшние сообщения телеканала вызвали резонанс в обществе.

Оппозиция обвиняет ЦИК Грузии в фальсификации результатов парламентских выборов осенью 2020 года и отказалась признавать их легитимность. Смена избирательной администрации – одно из главных требований партий, продолжающих бойкот законодательного органа.

Жвания возглавляет ЦИК Грузии с 2013 года. В декабре 2018 года она была переизбрана на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.