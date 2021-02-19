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Площадь Свободы - ноябрь, осень

Литовский депутат едет в Грузию, чтобы помочь в разрешении кризиса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (295)
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Павильонис планирует встретиться как с представителями правящей партии "Грузинская мечта", так и с оппозицией

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Член сейма Литвы, председатель парламентского комитета по иностранным делам Зигимантас Павильонис прибудет в Тбилиси для помощи в урегулировании политического кризиса.

Об этом Павильонис написал на своей странице в социальной сети Твиттер.

"Лечу в нашу любимую Грузию, чтобы встретиться с друзьями из всех политических кругов с миссией достижения единства по ключевым стратегическим задачам", - написал Павильонис

Решение направить своего представителя в Грузию литовский сейм принял по итогам чрезвычайного заседания в четверг. Как отмечается, заграничные поездки членов сейма до сих были запрещены в связи с пандемией. Чтобы сделать исключение для Павильониса, пришлось изменить существующие правила.

Как известно, в Тбилиси Павильонис планирует встретиться как с представителями правящей партии "Грузинская мечта", так и с членами оппозиции. При этом даты визита не называются.

Как отмечает Павильонис, "грузинские политики обычно приманивают во внимание мнения представителей Литвы".

Он также надеется провести переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Накануне глава грузинского государства выразила надежду, что будущий состав правительства Грузии во главе с новым премьером смогут остановить сложные политические процессы в стране.

Ранее в четверг посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра прибыл в центральный офис бывшей правящей партии "Единое национальное движение", где сторонники и лидеры оппозиции собрались в ожидании задержания лидера партии Ники Мелия.

В тот же день министерство иностранных дел Литвы распространило заявление, в котором выразило обеспокоенность по поводу политической ситуации в стране.

Что происходит в Грузии

В четверг Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Ираклий Гарибашвили. Брифинг лидеров правящей партии Грузинская мечта 18 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Гарибашвили в премьеры Грузии: кто за, а кто против

Мелия проходит по делу о беспорядках 20 июня 2019 года. Он обвиняется в организации "группового насилия" во время акции протеста и "попытке штурма парламента". В случае признания вины ему грозит до шести лет тюрьмы.

Чтобы прокуратура могла обратиться к суду с просьбой о задержании Мелия, 16 февраля парламент Грузии лишил его депутатской неприкосновенности.

В среду лидеры оппозиции и их сторонники собрались в офисе ЕНД, выражая поддержку Мелия. На следующее утро полиция планировала штурм здания, однако после заявления Гахария об уходе с поста премьера он был отменен.

Парламентские выборы, прошедшие в Грузии осенью 2020 года, ЕНД и другие оппозиционные партии считают сфальсифицированными. Уже три месяца они бойкотируют работу законодательного органа, требуя назначения нового голосования.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (295)
Теги:
Литва, Грузия


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