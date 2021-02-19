Гарибашвили представил новый состав правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили представил обществу обновленный состав правительства.
Экс-министр обороны Грузиии Ираклий Гарибашвили был представлен на пост премьер-министра после неожиданной отставки Георгия Гахария.
Новый кабинет министров, в котором лишь минимальные изменения, выглядит следующим образом:
- Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе
- Министр юстиции Грузии – Гоча Лорткипанидзе
- Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури
- Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Натия Турнава
- Министр обороны – Джуаншер Бурчуладзе
- Министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани
- Министр финансов Грузии – Иване Мачавариани
- Министр образования, науки, культуры Грузии – Михаил Чхенкели
- Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили
- Госминистр по примирению и гражданскому равноправию - Тея Ахвледиани.