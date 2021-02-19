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Ираклий Гарибашвили. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года

Гарибашвили представил новый состав правительства Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (18)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210219/250943138/Garibashvili-predstavil-novyy-sostav-pravitelstva-Gruzii.html

Команда Гарибашвили не будет сильно отличаться от предыдущего состава грузинского правительства

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили представил обществу обновленный состав правительства.

Экс-министр обороны Грузиии Ираклий Гарибашвили был представлен на пост премьер-министра после неожиданной отставки Георгия Гахария.

Новый кабинет министров, в котором лишь минимальные изменения, выглядит следующим образом:

  • Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе
  • Министр юстиции Грузии – Гоча Лорткипанидзе
  • Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури
  • Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Натия Турнава
  • Министр обороны – Джуаншер Бурчуладзе
  • Министр иностранных дел Грузии – Давид Залкалиани
  • Министр финансов Грузии – Иване Мачавариани
  • Министр образования, науки, культуры Грузии – Михаил Чхенкели
  • Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе
  • Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Леван Давиташвили
  • Госминистр по примирению и гражданскому равноправию - Тея Ахвледиани.
Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (18)


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