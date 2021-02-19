На акции в центре Тбилиси задержано уже 20 человек

Протестующие попытались перенести палатку, стоящую уже несколько месяцев у служебного входа в парламент, на проспект Руставели, но им помешала полиция

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. В центре Тбилиси продолжается акция представителей оппозиции, сопровождающаяся периодически стычками с полицией.

На данный момент число задержанных уже достигло 20 человек. По информации МВД Грузии, все аресты связаны с неподчинением законному требованию полиции.

Все началось в пятницу днем, когда несколько десятков оппозиционеров вышли на акцию протеста с требованием внеочередных выборов в парламент. Протестующие попытались перенести палатку, стоящую уже несколько месяцев у служебного входа в парламент, на проспект Руставели. Им помешала полиция, после чего начались стычки и задержания.

Позже к акции присоединились политические лидеры – депутат от партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и лидер "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.

В данный момент у парламента сохраняется напряженная ситуация. На месте мобилизована полиция.