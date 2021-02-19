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Акция протеста у здания Парламента Грузии 19 февраля 2021 года

МВД Грузии: задержанные на акции в центре Тбилиси вышли на свободу

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (273)
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МВД Грузии также призывает организаторов акции соблюдать общественный порядок и воздерживаться от провокационных действий и оскорблений полиции

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Все задержанные за неподчинение требованию полиции были отпущены под расписку, говорится в заявлении МВД Грузии.

По данным МВД, на акции за неподчинение полиции было задержано 25 человек.

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© Sputnik / STRINGER
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"Несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, участники акции не подчинились законному требованию представителей МВД и продолжили противоправные действия, после чего были задержаны", - поясняет МВД Грузии.

МВД Грузии также призывает организаторов акции соблюдать общественный порядок и воздерживаться от провокационных действий и оскорблений полиции.

"Любой факт правонарушения будет пресечен полицией в рамках закона", - отмечается в заявлении.

Все началось в пятницу днем, когда несколько десятков гражданских активистов вышли на акцию протеста с требованием внеочередных выборов в парламент. Протестующие попытались перенести палатку, стоящую уже несколько месяцев у служебного входа в парламент, к центральному входу со стороны проспекта Руставели. Им помешала полиция, после чего начались стычки и задержания.

Темы:
Парламент Грузии (273)
Теги:
Акция протеста, МВД Грузии, Грузия


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