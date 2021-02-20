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Правительственная администрация

Новые лица во власти: сведения о кандидатах в министры

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (161)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210220/250947655/Novye-litsa-vo-vlasti-svedeniya-o-kandidatakh-v-ministry.html

Свой пост покинула первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Уже в понедельник парламент Грузии планирует выразить доверие кандидату в премьер-министры Грузии Ираклию Гарибашвили и его обновленному кабинету министров, в котором появились новые лица.

В день представления состава нового кабмина обществу стало известно, что свой пост покинула первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Ее на этом посту сменит глава департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии и заместитель министра Ираклий Карселадзе.

У Ираклия Карселадзе большой опыт работы как в государственных организациях, так и в частном секторе. В свое время он успел поработать в компании "Дипломат Джорджия", в АО "Лотерейная компания Грузии", в пивоваренной компании "Ломиси" и в компании принадлежащей основателю правящей партии Бидзине Иванишвили Cartu Group.

В 2012 году он работал главой административного департамента в канцелярии правительства.

После перешел на работу в Фонд развития туризма, так побывал главой Совета советников Фонда соинвестирования Грузии.

Ираклий Гарибашвили. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Гарибашвили представил новый состав правительства Грузии

А вот себе на замену на пост министра обороны Грузии Гарибашвили представил заместителя главы ведомства Джуаншера Бурчуладзе.

У него также есть опыт работы в компании принадлежащей основателю правящей партии Бидзине Иванишвили Cartu Ваnk.

Также кандидат на пост главы Минобороны успел поработать в Муниципальном фонде развития, посольстве Грузии в США и в Standart Bank.

Темы:
Правительство Грузии (161)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Правительство Грузии, Правительство, Грузия


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