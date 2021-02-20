"Фобия палаток должна закончиться"- активист устроил перформанс у парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Гражданский активист Георгий Чаладзе в субботу днем попытался установить палатку у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

Драка с полицией и аресты: оппозиция хотела поставить палатку у парламента Грузии - видео>>

"Я пришел в белой рубашке, как символ мира. Это 60-сантиметровая палатка. И я буду делать это столько раз, сколько они будут работать", - сказал Чаладзе.

Чаладзе попытался установить палатку, но ему запретила полиция, сказав, что завтра у парламента запланировано мероприятие.

Тогда Чаладзе разложил палатку прямо перед полицией.

"Привыкайте. В этой стране должна закончиться фобия палаток",- сказал Чаладзе.

На этом месте он собирается на протяжении недели проводить публичные лекции на тему урегулирования конфликтов.

Накануне несколько десятков гражданских активистов вышли на акцию протеста к зданию законодательного органа с требованием внеочередных выборов в парламент. Протестующие попытались перенести палатку, стоящую уже несколько месяцев у служебного входа в парламент, к центральному входу со стороны проспекта Руставели. Им помешала полиция, после чего начались стычки и задержания. В результате было задержано 25 человек, которых позже отпустили под подписку.