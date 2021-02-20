17:51 20 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Парламент Грузии

"Фобия палаток должна закончиться"- активист устроил перформанс у парламента Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
22801
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/04/250533458.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210220/250949960/Fobiya-palatok-dolzhna-zakonchitsya--aktivist-ustroil-performans-u-parlamenta-Gruzii.html

Активист на протяжении недели собирается проводить публичные лекции на тему урегулирования конфликтов

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Гражданский активист Георгий Чаладзе в субботу днем попытался установить палатку у здания парламента в центре Тбилиси, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

Драка с полицией и аресты: оппозиция хотела поставить палатку у парламента Грузии - видео>>

"Я пришел в белой рубашке, как символ мира. Это 60-сантиметровая палатка. И я буду делать это столько раз, сколько они будут работать", - сказал Чаладзе.

Чаладзе попытался установить палатку, но ему запретила полиция, сказав, что завтра у парламента запланировано мероприятие.

Тогда Чаладзе разложил палатку прямо перед полицией.

"Привыкайте. В этой стране должна закончиться фобия палаток",- сказал Чаладзе.

На этом месте он собирается на протяжении недели проводить публичные лекции на тему урегулирования конфликтов.

Накануне несколько десятков гражданских активистов вышли на акцию протеста к зданию законодательного органа с требованием внеочередных выборов в парламент. Протестующие попытались перенести палатку, стоящую уже несколько месяцев у служебного входа в парламент, к центральному входу со стороны проспекта Руставели. Им помешала полиция, после чего начались стычки и задержания. В результате было задержано 25 человек, которых позже отпустили под подписку.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина на снегу после сильнейшей метели в Северной Дакоте, 1966 год
Сильнейшие снегопады в истории: рекорды стран – фото
Жители столицы Грузии снова протестуют против строительства в парке Ваке - видео
Жители Тбилиси снова протестуют против строительства в парке Ваке - видео
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться