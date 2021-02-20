Акция против слухов в Тбилиси: экоактивисты встали на защиту парка Ваке

Экоактивистам однажды удалось отстоять территорию парка Ваке и не допустить строительства высотного здания

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинские экозащитники вышли на акцию протеста, выступая против возможного изменения проекта преображения Ваке в центре Тбилиси.

Речь идет о слухах о возможном изменении территории бывшего ресторана в парке. В 2013 году защитникам окружающей среды удалось отстоять эту территорию и не допустить строительства высотного здания на этом месте.

"Мы требуем, чтобы территорию ресторана присоединили к территории парка. Мэрия начала реабилитацию парка, но территория так и не возвращена", – заявила член Общества садоводов -партизан Ната Перадзе.

На акции участники провели также символичное голосование за проект и пообещали до конца отстаивать территорию.

В 2021 году мэрия Тбилиси начала проект по преображению парка. Согласно проекту, парк будет поделен на зоны для активного и пассивного отдыха, в нем появится зона для пикников, площадка для выгула домашних животных, зоны для настольных игр, установлены тренажеры и детские аттракционы.

Также мэрия планирует обновить дорожное покрытие парка, оставив его в красном цвете, при этом проведя велодорожки.

В центральной части парка будут установлены скамейки и фонари по историческим мотивам, восстановлены и отремонтированы фонтаны, также в парке будут оснащенные тропинки ведущие к Черепашьему озеру.

Мэрия Тбилиси обещает, что после ремонта визуальная часть парка сохранится.

Работы по обновлению парка продлятся до 2021 года и они обойдутся бюджету в 19,9 миллиона лари (более 6 миллионов долларов).

Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась, и он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится могила Неизвестного солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны 9 мая.