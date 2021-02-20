Адвокаты обжаловали заключение для лидера "Нацдвижения"

Тбилисский городской суд 17 февраля отправил Мелия в заключение до приговора суда по делу о беспорядках

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Решение по смене меры пресечения для лидера самой главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия обжаловано, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

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Тбилисский городской суд 17 февраля отправил Мелия в заключение до приговора суда по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года, после того как тот отказался выплачивать залог, избранный ему в качестве альтернативной меры пресечения. Мелия находится на свободе, его сторонники 18 февраля не дали полиции исполнить решение суда.

"Судья Чахнашвили указала в резолюционной части, что это решение отдельно не может быть обжаловано. Я думаю, что это неконституционно. Поэтому мы внесли иск в апелляционный суд", – сказал Садзаглишвили.

Адвокат отметил, что если человека отправляют в заключение, решение должно быть обжаловано.

"Принцип международного права – две инстанции, что означает, что любой вопрос должны рассматривать суды двух инстанций и должна существовать возможность обжалования решений первой инстанции", – пояснил Садзаглишвили.

Он предложил апелляционному суду обратиться к Конституции, как главному закону страны, если Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) не предоставляет такой возможности.

Также по его словам, адвокаты внесли ходатайство об обращении апелляционного суда в Конституционный суд за проверкой соответствия норм УПК Грузии.

Ранее Садзаглишвили заявил, что основанием для апелляции решения суда стало решение МВД Грузии отложить исполнение решения суда о помещении Мелия под арест, после отставки премьер-министра.

По его словам, это решение МВД еще раз доказывает, что избрание заключения не соответствует целям меры пресечения ограничить обвиняемого, так как Мелия не попытался уехать из страны или оказать давление на свидетелей по делу.